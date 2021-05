Brittiläinen tiedemies: Sähköautojen määrän kasvu on suorastaan pelottava

Sähköautojen määrän kasvu voi olla samalla sekä siunaus että kirous. Brittiläinen yliopistomies kysyy, onko akustojen kierrätystä pohdittu tarpeeksi. Suomessa valmiuksia on.

– Alan kasvunopeus on suorastaan pelottava, sanoo tohtori Paul Anderson Birminghamin yliopistosta.

Hän puhuu sähköautojen markkinoista Euroopassa. Euroopan unioni arvioi, että vuoteen 2030 mennessä Euroopan teillä liikkuu 30 miljoonaa sähköautoa. Tohtori Andersonin mukaan koskaan ei ole aiemmin täysin uuden tuotteen kohdalla tapahtunut vastaavanlaista kasvua.

Vaikka sähköajoneuvot eivät välttämättä aiheuta liikkuessaan hiilidioksidipäästöjä, Anderson on huolissaan siitä, mitä tapahtuu lopulta niiden ajoakuille.

– Kun 10-15 vuoden kuluttua iso määrä sähköautoja on käyttöikänsä lopussa, on erittäin tärkeää, että kierrätys toimii.

Akustojen kokoonpanolinja Volvon Gentin-tehtaassa Belgiassa.­

Vaikka suurin osa sähköautojen komponenteista on paljolti samoja kuin perinteisissä autoissa, eron tekee ajoakku. Vaikka perinteisiä lyijyakkuja kierrätetään laajalti, samaa ei voida sanoa sähköautoissa käytetyistä litium-ioniversioista.

Ajoakustot ovat suurempia ja painavampia kuin tavallisissa autoissa, ja ne koostuvat useista sadoista yksittäisistä litiumionikennoista, jotka kaikki on purettava. Akustot sisältävät vaarallisia aineita, ja niillä on myös taipumus räjähtää, jos ne puretaan väärin.

– Tällä hetkellä on maailmanlaajuisesti erittäin vaikea saada yksityiskohtaisia lukuja siitä, mikä prosenttiosuus litiumioniakkuista kierrätetään, mutta yleinen arvio on noin viisi prosenttia. Joissakin osissa maailmaa se on huomattavasti vähemmän, Anderson sanoo.

Euroopan unionin viimeaikaisten ehdotusten mukaan sähköautojen valmistajat olisivat vastuussa siitä, että niiden tuotteita ei dumpattaisi elinkaaren lopussa kehitysmaihin.

Esimerkiksi Nissan käyttää nyt Leaf-autojensa vanhoja akkuja uudestaan tehtaidensa vihivaunuissa. Volkswagen tekee samoin, mutta on lisäksi äskettäin avannut ensimmäisen kierrätystehtaansa Saksan Salzgitterissä. VW aikoo kierrättää pilottivaiheessa 3 600 akkujärjestelmää vuodessa. Renault kierrättää nyt kaikki sähköautojensa akut jätehuoltoyhtiö Veolian ja belgialaisen kemianteollisuudessa toimivan Solvayn kanssa, vaikkakin kyse on vielä vain paristasadasta akusta.

Jotta tavoiteltuihin päästövähennyksiin ylletään, liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän mukaan Suomessa pitäisi olla vuoteen 2030 mennessä 700 000 sähköautoa, joista valtaosa olisi täyssähköautoja.

Suomessa sähköautojen akkuja kierrätettiin vuosina 2015–2018 yhteensä 52 kappaletta, mutta tahti muuttuu nopeasti.

Viime vuonna julkistettu akkustrategia pyrkii nostamaan Suomen akkujen kierrätyksen ja vastuullisen raaka-ainetuotannon kärkimaaksi. Tuore tutkimus osoitti, että Aalto-yliopistossa kehitetty kierrätysprosessi nipistää akkumetallien hiilikuormasta ainakin 38 prosenttia.

– Kierrätyksen omat ympäristövaikutukset ovat kuitenkin usein sokea piste. Kierrätyksen täytyy olla todennetusti ekologisempaa kuin raaka-aineiden primäärituotanto, jotta se kannattaa, sanoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Mari Lundström.

Suomessa akkujen jätehuollosta ja kierrätyksestä ovat vastuussa sekä valmistajat että maahantuojat. Tuottajavastuuta valvoo Pirkanmaan ely-keskus.

– Tällä hetkellä tulee vuosittain kierrätykseen muutamia kymmeniä, satoja sähköautojen akkuja. Kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin, puhutaan kymmenistä tuhansista akuista, Pirkanmaan ely-keskuksen ylitarkastaja Matti Lenkkeri sanoi Yleisradiolle tammikuussa.

Fortum on kehittänyt ratkaisun, jolla se kertoo saavansa yli 95 prosenttia talteen akustojen mustan massan sisältämistä arvokkaista aktiivimateriaaleista.

Yleisesti on arvioitu, että litiumakkujen kierrätysmarkkinan arvo olisi maailmanlaajuisesti noin 19 miljardia euroa vuonna 2030.

Lähteet: BBC, Yleisradio ja Fortum.