Koeajossa Hymer ML-T 570 CrossOver: Omavaraista reissaamista korpien kätköihin – mukana kirves ja retkisaha

Hymer on luonut kaksi todella maastokelpoista erikoismallia.

Hymerin huomiota herättävissä erikoismalleissa on perustana nelivetoinen Mercedes-Benz Sprinter. Kuitenkaan retkeilyauto Grand Canyon S eikä myöskään koeajettu puoli-integroitu ML-T 570 ole ihan uusia laitteita.

Näihin takavetoihin on saanut aiemminkin alennusvaihteistolla varustetun kytkettävän nelivedon, mutta nyt erikoismalleissa on panostettu omavaraisuuteen ja maastokelpoisuuteen. Jälkimmäiseen liittyen vakiovarustukseen kuuluu sellaista off road -varustelua, jota ei ole tähän saakka saanut edes lisävarusteena.

Takaylitys ja korkeus rajoittavat off road -mallin maastokäyttöä. Ulko-ovi on varustettu sähkörapulla.­

ML-T-mallistossa on neljä pohjaratkaisua, mutta erikoismalli rakennetaan lyhyimmän malliversion pitkittäisvuoteellisesta mallista: 689 senttiä pitkän ja 222 senttiä leveän ML-T 570 CrossOverin ohjaamon pääväri on musta ja asunto-osan harmaa. Neonkeltaisia teippauksia on huomattavasti hillitymmin kuin 206 senttiä leveässä kokomustassa erikoisretkeilyautossa.

Erillisvuoteille on helppo nousta portaita pitkin, mutta vuoteiden yhdistäminen hankaloittaa kulkemista merkittävästi.­

Keittiö on varustettu kolmiliekkisellä kaasuliedellä ja isolla jääkaapilla.­

Äijämäisin yksityiskohta löytyy rengastuksesta: mustilla vanteilla on 16-tuumaiset BF Goodrichin All-Terrain A/T -maastokuviorenkaat. ML-T:ssä on lisäksi vararengas näkyvästi takaseinässä. Edessä on moottorin suojalevy ja katolla todella tehokkaat ledikaukovalot.

Erikoisvarusteluun kuuluu vararengas, takatikkaat, kattokaiteet ja katolla olevat aurinkopaneelit.­

Molemmilta puolilta lastattavaan tavaratilaan mahtuu erilaisia kaksipyöräisiä.­

Suomalaisittain hieno yksityiskohta on takatallissa: seinätelineessä on Fiskarsin kirves, retkisaha ja kenttälapio. Kantavuudeltaan 350 kilon talli sopii hyvin kaksipyöräisten kulkuvälineiden kuljetukseen, sillä turkkilevypohjaisessa tilassa on reilusti kiinnityskiskoja ja -lenkkejä sekä ulkosuihku.

Sohvaryhmän suuntaan kääntyvät ohjaamon istuimet ovat paremmat kuin matkailuautoissa keskimäärin. Pöytälevy liikkuu tolppajalan varassa.­

Kytkettävä neliveto, alennusvaihteisto ja älykäs luistonestojärjestelmä auttavat etenemisessä hankalammissa paikoissa siinä määrin, että kuljettajan osaaminen ja luotto auton ominaisuuksiin loppuvat paljon ennen auton ominaisuuksia.

Yli kolmen metrin korkeus hillitsee haluja ajaa peitteisessä maastossa. Lähes kahden metrin takaylitys asettaa myös rajoituksia. Noin 35 sentin maavaralla selviää silti vaivatta siellä, mihin matkailuautolla on järkevää mennä.

Hymer on varustanut erikoismallinsa suomalaisen Fiskarsin työkaluilla.­

Kokonaismassan pudottaminen 4,1:stä 3,88 tonniin tapahtuu paperilla. Silloin kantavuus vähenee alkuperäisestä 680 kilosta, mutta vetomassa kasvaa 1 780:sta 2 000 kiloon.

Maantie- ja moottoritieajossa korkea neliveto osoittautui äänimaailmaa lukuun ottamatta sivistyneeksi ajettavaksi. Kolmilitrainen 190 hevosvoiman moottori pitää ääntä, mutta merkittävin melutason nostaja on renkaiden nappulakuviointi. Automaattivaihteisto toimii hienosti. Ohjaamo on yli puolen metrin nousukorkeutta lukuun ottamatta varsin henkilöautomainen.

Hymerin mukaan erikoismallien varustelu mahdollistaa jopa kymmenen vuorokauden omavaraisen reissaamisen vuodenajasta riippumatta.

Autossa on vakiona muun muassa kaksi 90 watin aurinkopaneelia, kaksi litiumakkua (á 135 Ah), lyijyakku (90 Ah), invertteri, kaksi vessan säiliötä ja 152 litran jääkaappi. Lämmitys tapahtuu auton 93 litran tankkia hyödyntävällä kuuden kilowatin diesellämmittimellä.