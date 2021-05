Tässä on nyt Suomen eniten rekisteröity täyssähköautomerkki – vuodessa +194 %

ID-malliperhe on kirittänyt Volkswagenin täyssähkösaralla varsin reippaaseen prosenttikasvuun.

Erityisesti ostajia on miellyttänyt katumaasturia ja tila-autoa yhdistävä ID.4-malli.­

Volkswagen oli Suomen eniten rekisteröity täyssähköautomerkki alkuvuonna 2021 ja merkki kiri huhtikuussa selkeäksi täyssähköautojen markkinajohtajaksi peräti 41,9 % markkinaosuudella ja yhteensä 523 alkuvuonna rekisteröidyllä täyssähköautolla.

Rekisteröintilukuja katsottaessa VW-malliston suosituin täyssähköauto on uusi katumaasturia ja tila-autoa yhdistävä ID.4 ja toista sijaa pitää VW Golfinkin manttelinperijäksi tituleerattu ID.3.

Kolmanneksi suosituin täyssähkömalli repertuaarissa on pieni e-Up, joka on myös yksi markkinoiden edullisimmista täyssähköautoista. ID-perheestä poiketen e-Upia ei kuitenkaan ole suunniteltu pelkästään sähköautoksi vaan siitä on ollut saatavilla myös bensiini- ja kaasuversioita.

Kaikkiaan Volkswagenin täyssähköautorekisteröinnit ovat Tammi-huhtikuussa 2021 joka tapauksessa nyt reilusti plussalla (+194%), kun lukuja vertaa edellisvuoden samaan ajankohtaan.

– Koronapandemia vaikuttaa edelleen automarkkinoihin Euroopassa mutta Volkswagenin alkuvuosi Suomessa on ollut hyvä. Täyssähköautomallistomme uusiutuu kovaa vauhtia ja toimitukset ovat normaalissa aikataulussa. Kiinnostus täyssähköautomallejamme kohti on kasvanut koko ajan ja täyssähköautojen asiakastilauksia tehtiinkin nyt neljän ensimmäisen kuukauden aikana 335 % enemmän kuin edellisvuonna samaan ajankohtaan verrattuna, kertoo K-Auton tiedetteessa Volkswagen-henkilöautoista vastaava johtaja Aki Juhakorpi.