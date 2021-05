Uusi Škoda Fabia on osin isompi kuin tilaihmeenä pidetty ensimmäinen Octavia – luokkansa uusi standardi!

Uusi Škoda Fabia ottaa hurjan kasvupyrähdyksen ja on monella tavalla luokkansa uusi standardi.

Neljänteen sukupolveen siirtyvällä Škoda Fabialla on haastava tehtävä merkin sisällä, sillä sen on täytettävä myös mallistosta jäävän pienemmän Citigon paikka. Varmaankin sen takia joitakin nopeasti yleistyneitä varusteita, kuten lediajovaloja ei ole otettu uuteen Fabiaan vakiovarusteeksi, vaan ne löytyvät vasta paremmin varustelluista versioista.

Uuden Fabian kehittämisestä kaikkien neljän sukupolven ajan vastannut tohtori Martin Hrdlička vertaa uutta mallia lapsiin. Samaan tapaan kuin lapset ovat pidempiä sukupolvi toisensa jälkeen, niin on myös Fabia.

Tällä kertaa onkin tullut oikein kunnon loikka, sillä akseliväli on 2,564 metriä eli melkein kymmenen senttiä enemmän kuin edellisessä sukupolvessa. Auton sisätiloista ja ajettavuudesta paljon kertova mitta on yli viisi senttiä suurempi kuin vuonna 1996 esitellyssä ensimmäisessä Octaviassa. Siis autossa, jota pidettiin aikoinaan varsin suurena autona.

Tähän saakka viisiovinen Fabia on pidetty alle neljän metrin pituisena, mutta nyt mittaa on tullut lisää yksitoista senttiä. Se tarkoittaa, että korilla on pituutta 4,108 metriä. Leveys on 1,78 metriä, missä siinäkin on kasvua melkein viisi senttiä. Niinpä luvassa on, ainakin Škodan mukaan, luokan suurimmat sisätilat. Tavaratilaa on 380 litraa, mikä olisi ihan oiva mitta luokkaa suuremmissakin autoissa.

Muodoiltaan uusi Fabia noudattaa Škodan nykyistä muotokieltä, eikä siinä ole mitään järisyttävää. Ellei sellaiseksi lasketa hyvää aerodynamiikkaa. Ilmanvastuskerroin on vain 0,28, mikä on luokkansa alhaisin. Käytännössä se tarkoittaa, että melua pitäisi olla varsin vähän ja bensiiniä kuluu kohtuullisesti. Kokonaisuuteen vaikuttaa, että pienimmätkin pyörät ovat 15-tuumaiset ja lisävarustelistalta löytyvät vaikkapa 18-tuumaiset.

Hrdlička kertoo, että tällä kertaa Fabian suunnittelu oli paljon helpompaa kuin ensimmäisen kohdalla. Silloin Škoda sai ottaa käyttöön konsernin uuden perusrakenteen kaksi vuotta ennen kuin se esiteltiin Volkswagen Polossa. Tällä kertaa MQB-A0 on ollut konsernin malleissa jo neljän vuoden ajan, joten kyseessä oli pikemminkin tunnetun rakenteen hiominen Fabiaan sopivaksi.

Yksi merkittävä päätös tehtiin voimalinjoissa, jotka ovat kaikki tavallisia bensiinimoottoreita. Perusmoottorina on vapaasti hengittävä kolmisylinterinen 1,0-litrainen, jossa käytetään nyt Atkinson-työtapaa. Se tarkoittaa pienempää kulutusta, vaikka teho on kasvanut 59 kilowattiin.

Tehokkaampana vaihtoehtona ovat ahdetut 1,0-litraiset, joita on joko 70 tai 81 kilowatin tehoisena. Voimakkaampaan saa myös kaksoiskytkinvaihteiston, joten se saattaa nousta Suomessa suosituksi valinnaksi. Väkevin moottori on sylinterien lepuutusjärjestelmällä varustettu 1,5-litrainen, jonka suurin teho on 110 kilowattia.

Takaviistosta löytää yhteyden Škodan tuoreimpiin malleihin, kuten Enyaqiin ja Octaviaan. Etuoven taitoksissa on piilotettuna Tšekin lipun muodot.­

Liivintaskusporttia eli RS-versiota ei ole odotettavissa. Hrdlička kuitenkin muistuttaa, että uuden Fabian tehokkain moottori kehittää 14 kilowattia enemmän kuin ensimmäinen Fabia RS. Herra muistelee kaiholla tuon ensimmäisen RS:n kehittämistä, mitä hän teki paljon myös Suomessa, muun muassa talvella jäärataa kiertäen.

Sähköisiä vaihtoehtoja ei ole, vaan ne on Škodalla jätetty suurempiin malleihin. Jo kevythybridi tarkoittaisi suurempaa omamassaa ja kalliimpaa hintaa. Simply Clever -filosofiaa toteutetaan tässäkin kohtaa, ja Fabiaan on muuten lisätty taas uusia fiksuja varusteita.

Varustelussa noustaan uudessa Fabiassa aivan uudelle tasolle niin vakiona olevien kuin etenkin paremmissa varustetasoissa sekä lisähintaan saatavien asioiden osalta. Saatavilla on muun muassa ledivalot eteen ja taakse. Sisälle saa leditunnelmavalaistuksen.

Vakiona Fabiassa on analoginen eli perinteinen mittaristo, jossa on 3,5 tuuman infonäyttö. Saatavilla on ensimmäistä kertaa Fabian historiassa 10,25-tuumainen digitaalimittaristo, joka on muokattavissa. Kosketusnäyttö on perustasolla 6,5 tuuman kokoinen, paremmilla tasoilla se kasvaa 8 tuumaan. Liitettävyys kuuluu kaikissa versioissa vakiovarusteisiin. Hienoin tieto-viihdejärjestelmän versio on 9,2-tuumainen, jossa on mukana myös navigointi. Ilmanvaihdosta ja sopivasta lämpötilasta huolehtii parhaimmillaan kaksialueinen automaatti-ilmastointi.

Ohjaamo on Fabiassa olemukseltaan aikahyppy edelliseen sukupolveen verrattuna, etenkin jos valitsee auton kaikilla herkuilla.­

Suomeen uusi Škoda Fabia on tulossa loppusyksystä. Hinnat pyritään pitämään auton kasvusta huolimatta aiemmalla tasolla. Myös tähän sukupolveen on tulossa Combi eli farmari, mutta siitä ei tässä vaiheessa haluttu vielä kertoa sen enempää.

Fabia on ollut viime vuosina yleinen näky rallien erikoistaipaleilla. Uudesta sukupolvesta kehitetään täyttä vauhtia sopivaa versiota ralleihin, joka saatetaan nähdä jo myöhemmin tämän vuoden aikana.

Autossa on paljon hienoja yksityiskohtia, jotka nostavat sitä paljon puhuttua laatuvaikutelmaa.­