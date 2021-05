Jos autokuumetta poteva pitää bensiinimoottoria ykkösenä, suomalainen valitsee sellaisen. Ympäristötekijät vaikuttavat uuden auton valintaan aiempaa vähemmän.

Vakuutusyhtiö Ifin selvityksen mukaan suomalainen valitsee uuden auton käyttövoiman perusteella. Ympäristöystävällisyyden merkitys valintakriteerinä on laskenut kuluneena vuotena.

Ifin kyselytutkimuksen mukaan uuden auton käyttövoimaa pitää tärkeimpänä tai yhtenä tärkeimmästä tekijästä kolme neljästä suomalaisesta. Tulos on sama kuin vuosi sitten toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa.

Edelleen niukasti suosituin vaihtoehto on perinteinen bensiiniauto, johon päätyisi joka neljäs. Tutkimuksen perusteella hybridin tai kevythybridin valitsisi joka viides. Ladattavaan hybridiin päätyisi 13 prosenttia, dieseliin sekä täyssähköiseen autoon 9 prosenttia vastaajista.

Toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi käyttövoiman jälkeen nousee viimevuotisesta tutkimuksesta poiketen moottorin teho ja suorituskyky (55 prosenttia). Ympäristöystävällisyyttä pitää nyt tärkeänä kriteerinä 53 prosenttia, kun vuosi sitten tulos oli 59 prosenttia.

Etenkin dieselillä ajavat painottavat moottorin tehon tärkeyttä. Naiset ja yli 50-vuotiaat yleisesti pitävät ympäristöystävällisyyttä muita tärkeämpänä.

– Ympäristöystävällisyyden merkityksen lasku voi kertoa siitä, että moni on aiempaa hämmentyneempi, mikä on järkevin valinta, jos pohtii kokonaisuutena niin auton tuottamisesta kuin sen käytöstä aiheutuvia päästöjä. Julkisuudessa on viime aikoina puitu esimerkiksi sähköautojen akkujen tuotantoon liittyviä ympäristöhaittoja. Myös korona-aika on voinut muuttaa ostokäyttäytymistä ja lisätä kustannusten painottamista, arvioi Ifin ajoneuvovakuutusten johtaja Eero Färkkilä tiedotteessa.

– Toisaalta ympäristöystävällisyys ja suorituskyky eivät enää ole monelle autoilijalle vastakkaisia asioita, vaan on mahdollista saada samassa autossa molemmat.