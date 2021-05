ParkkiPate Oy hävisi riidan viidestä pysäköintimaksusta. Maksut koskivat kahta eri henkilöautoa, jotka oli pysäköity luvattomasti espoolaiseen parkkihalliin ParkkiPaten valvomalla alueella.

Helsingin käräjäoikeudessa riidan toisena osapuolena ollut vastaaja kertoi, että autoja käyttivät kaksi muutakin perheenjäsentä, mutta vastaaja ei nimennyt heitä.

ParkkiPate hävisi jutun, sillä käräjäoikeuden ratkaisun mukaan autoja saattoi käyttää perheenjäsen, joka oli samassa työpaikassa kuin haltija.

Pysäköintivirhemaksut oli kirjoitettu vuosina 2017 ja 2018. Autojen haltija oli reklamoinut jokaisesta maksumääräyksestä, koska hän kiisti pysäköineensä autojaan kyseisinä ajankohtina.

ParkkiPaten eli kantajan vaatimus koski 380 euron maksuja ja perintäkuluja sekä 2 435 euron oikeudenkäyntikuluja.

Kantajan mukaan autojen haltija on velvollinen maksamaan maksut, jollei hän uskottavasti osoita, että autoja oli kuljettanut joku toinen henkilö.

Kantaja perusteli vaatimustaan lisäksi sillä, että haltijan työpaikka oli parkkihallin lähellä.

Vastaaja kiisti kantajan vaatimukset ja vaati omia 600 euron oikeudenkäyntikulujaan. Hän muistutti, ettei hänellä ollut velvollisuutta todistaa, että hän ei ole ajanut autoja kantajan esittäminä ajankohtina.

Vastaajan mukaan samoissa tiloissa on hänen työpaikkansa, kuntosali ja lounaspaikka ja hänen autoaan voivat käyttää myös muut henkilöt, jotka ovat hänen perheenjäseniään ja lähisukulaisiaan. Yksi perheenjäsen on töissä samassa työpaikassa kuin vastaajakin. Vastaaja ei halunnut nimetä lähipiirinsä henkilöitä, koska ei halunnut aiheuttaa heille harmia.

Käräjäoikeus totesi ratkaisussaan, että näyttötaakka on ParkkiPatella. Oikeuskäytännössä on lähdetty siitä, että omistaja tai auton haltija kuljettaa yleensä autoaan itse tai ainakin tietää kenen käytössä se on.

Tapauksissa, joissa auto on pysäköity esimerkiksi vastaajan työpaikan tai kodin lähelle, on omistajalta tai haltijalta edellytetty näyttöä siitä, kuka auton on pysäköinyt.

ParkkiPate ei oikeuden ratkaisun mukaan esittänyt todistelua, vaan vetosi lähinnä autojen haltijaan ja hänen työpaikkansa sijaintiin, joka on lähellä pysäköintihallia.

Käräjäoikeus toteaa, että mainitut seikat puhuvat sen puolesta, että vastaaja itse olisi pysäköinyt autonsa.

Vastaajan väite siitä, että samassa taloudessa asuva ja samassa työpaikassa työskentelevä perheenjäsen on käyttänyt autoa, on käräjäoikeuden mukaan uskottavampi kuin väite siitä, että perheen ulkopuolinen tai muualla työskentelevä olisi ollut ratissa.

Käräjäoikeus päätyikin lopputulokseen, jonka mukaan pelkästään vastaajan työpaikan sijainti ei ole kovin vahva osoitus siitä, että hän olisi pysäköinyt autonsa ja aiheuttanut parkkimaksut.

Käräjäoikeus hylkäsi ParkkiPaten nostaman kanteen, koska sen mielestä näyttö auton kuljettajasta ei ollut riittävä.

Helsingin käräjäoikeuden syyskuisen ratkaisun mukaan ParkkiPaten on maksettava omat oikeudenkäyntikulunsa ja vastaajan kuluista 100 euroa.

ParkkiPate vei saatavaansa koskevan riidan edelleen Helsingin hovioikeuden ratkaistavaksi. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Se antoi ratkaisunsa maanantaina.