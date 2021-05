Uusista autoista ladattavia on jo 31 prosenttia – työsuhde­autoilla iso rooli käyttövoima­murroksessa

Verotusarvon alennus vähäpäästöisillä työsuhdeautoilla vauhdittaa käyttövoiman murrosta.

Autokauppa alkaa nousta koronan jättämästä kuopasta, mutta jää vielä alle pitkän aikavälin keskiarvon. Autoalan tiedotuskeskus kertoo, että huhtikuussa Suomessa rekisteröitiin 8 840 uutta henkilöautoa.

Määrä on 6,5 prosenttia alle pitkän aikavälin keskiarvon, mutta 47,8 prosenttia suurempi kuin viime huhtikuussa. Tämän vuoden alusta uusien henkilöautojen ensirekisteröintejä on tehty yhteensä 36 819, mikä on 7,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden alussa.

Huhtikuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista jo noin 31 prosenttia oli ladattavia. Ladattavia hybridejä oli 24 prosenttia ja täyssähköautoja 7 prosenttia.

Alan etujärjestö Autotuojat ja -teollisuus ennakoi, että kehysriihessä tehdyt linjaukset edistävät hybridi- ja kaasuautojen yleistymistä. Vähäpäästöisille työsuhdeautoille on ensi vuonna suunnitteilla 85 euron alennus verotusarvosta. Täyssähköisille työsuhdeautoille annettiin 170 euron kuukausittainen alennus jo tämän vuoden alussa.

” Työsuhdeautot siirtyvät kolmessa vuodessa käytettyjen markkinoille.

Toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan veroetuudet nopeuttavat käyttövoimamurrosta ja vauhdittavat latausverkon markkinaehtoista laajentamista.

– Työsuhdeautojen keskimääräinen käyttöaika on noin kolme vuotta, jonka jälkeen ne tulevat kuluttajamarkkinoille edullisina käytettyinä autoina, Kallio sanoi tiedotteessa.

Suomessa on käytössä noin 80 000 työsuhdeautoa, ja niistä noin kaksi kolmasosaa on leasingautoja. Yli kolmannes uutena ensirekisteröidyistä henkilöautoista on työsuhdekäytössä tai muutoin yrityskäyttöön hankittuja.

Kauppa vilkastui huhtikuussa myös käytetyissä autoissa. Käytettyjen henkilöautojen kauppa vilkastui yli 28 prosentilla verrattuna viime vuoden huhtikuuhun. Kauppoja tehtiin lähes 55 000.