Ministerin mukaan rahoitusta aletaan vasta valmistella.

Hallitus aikoo laajentaa sähköautojen hankintatuen kuorma- ja pakettiautoihin, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) Lännen Medialle.

Harakan mukaan tukeen käytettävästä määrärahasta on tarkoitus päättää syksyn budjettiriihessä.

– Tuki ei tule olemaan suuren suuri. Rahoitusta aletaan vasta valmistella, joten kestää ennen kuin tuki on käytössä, Harakka sanoo Lännen Medialle.

Hän kertoo haastattelussa myös, että tällä hallituskaudella bensaveroa ei enää nosteta.

Tällä hallituskaudella on jo aikaisemmin otettu käyttöön kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki. Lisäksi täyssähköisille henkilöautoille on vuodesta 2018 alkaen ollut haettavissa valtion hankintatuki, joka on voimassa tämän vuoden loppuun.