Valtio ja kunnat aiotaan määrätä hankkimaan huomattava määrä sähköautoja – uusi laki voimaan jo kesällä

Hallitus ehdottaa säädettäväksi uutta lakia, joka lisäisi vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen osuutta julkisen puolen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoissa huomattavasti.

Uusi elokuuksi voimaan astuvaksi kaavailtu laki koskisi esimerkiksi kuntien ja valtion ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia.

– Julkisissa hankinnoissa on panostettava entistä enemmän vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja palveluihin. Hallituksen esittämä laki on osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, jonka tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä,sanoo liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa Timo Harakka (sd).

Vastaavaa eli päästömääräyksiltään lähellekään näin tiukkaa julkisiin ajoneuvohankintoihin liittyvää lakia ei ole aiemmin ollut voimassa.

Vaatimukset on jaoteltu kolmeen ajoneuvoluokkaan

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu uudessa laissa kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot sekä kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021–2025 ja 2026–2030.

– Esityksen myötä julkinen sektori toimii suunnannäyttäjänä liikenteen päästöjen vähentämisessä, Harakka jatkaa.

Käytännössä vaatimuksia sovellettaisiin, kun julkinen hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla tai ylipäätään hankkii liikennepalveluja.

Henkilöautot olisivat käytännössä täyssähkö- ja lataushybridiautoja

Ensimmäiseen luokkaan laissa kuuluisivat henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, joiden CO2-päästöt saavat olla enintään 50 g/km vuoden 2025 loppuun asti ja 0 g/km vuodesta 2026 alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa täyssähköautoja ja vuoden 2025 loppuun asti myös lataushybridejä, joita on siis jatkossa oltava vähintään 38,5 prosenttia julkisista henkilö- ja pakettiautoiluhankinnoista.

Toisessa ja kolmannessa luokassa puolestaan määritellään valtiolle ja kunnille hankittavat kuorma- ja linja-autot sekä näihin liittyvät ostopalvelut, joiden osalta ajoneuvojen kuljettava käytännössä biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä.

Kuorma-autojen osalta mainittuja pitää ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla olla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia.

Uusista linja-autoihin liittyvistä hankinnoista taas ensimmäisellä jaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia on oltava ympäristöystävällisiä.

Poikkeuksia kourallinen

Kuorma-autoissa määräykset koskisivat kaikkia kuljetuksia, mutta linja-autoissa vain busseja, joissa on istumapaikkojen lisäksi seisomapaikkoja.

Uusi laki ei kuitenkaan koskisi kaukoliikenteen linja-autoja, maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja eikä esimerkiksi kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei myöskään sovellettaisi esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin.