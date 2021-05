Ensitestissä upouusi täyssähkö-Škoda – tällainen on Octaviaa ja Superbiakin suurempi kruununperillinen!

Upouusi Škoda Enyaq on hyvä esimerkki autoilun uudesta suunnasta niin pienessä kuin isossakin mittakaavassa.

Škoda Enyaq on tšekkimerkin ensimmäinen uuden ajan sähköauto. Merkin tunnetuista vahvuuksista, eli onnistuneista sisätiloista, vakaasta yleisolemuksesta ja maltillisesta hinnoittelusta ei Enyaqissa tarvitse tinkiä. Autoon on mahdollista saada myös sähköauton hankintatukea.­

Nopeasti sähköistyvien automallistojen uutuustulvassa on hyvä tunnistaa kaksi asiaa.

Ensinnäkin autoissa istutaan edelleen sisällä. Toiseksi: uudet varta vasten sähköautoiksi suunnitellut autot ovat sisältä selkeästi suurempia kuin mihin ulkomittojen puolesta on polttomoottoriautoissa totuttu.

Mainitut kaksi simppeliä faktaa muuttavat autojen totuttuja kokoluokituksia pysyvästi.

Tavaratila on käytännöllisen muotoinen, mutta ei ihan niin valtava kuin muutoin vertailuun sopivassa Kodiaqissa.­

Tämä tarkoittaa sitä, että Škoda Enyaqiakaan ei pidä verrata Octaviaan eikä edes Superbiin. Oikea verrokki on sisätilojen osalta nimittäin iso katumaasturi eli Škoda Kodiaq. Tämän tšekkimerkin maahantuojakin vahvistaa. Enyaq on siis iso, tukeva auto.

Täyssähkö-Enyaq saapuu Suomen markkinoille toukokuussa, mikä on maahantuojan mielestä hyvä ajoitus, sillä kuluttajat ovat meilläkin heräämässä sähköautojen mahdollisuuksiin.

Ohjaamo on tilava ja sitä hallitsee keskeltä ”kelluva” kojelauta. Kuvan verhoilumateriaali ei ole vakiovaruste.­

Kiinnostavaa ajoitusta osoittaa sekin, että Enyaqin sisarmalli eli Volkswagen ID.4 on juuri voittanut himotun ”Vuoden Auto Maailmassa 2021” -tittelin.

Autoissa on teknisesti niin paljon samaa, että Enyaq pääsee Volkswagenin voittohuuman imussa ratsastamaan emomerkin saavutuksella – ja on siihen myös oikeutettu.

Volkswagen näytti siis tittelillään kaapin paikan, mutta Škodalla on Enyaqissa oiva mahdollisuus kruununperilliseksi. Hankintahinnan suhteen autoissa kun ei merkittäviä eroja ole.

Ulkoisesti ja mittojen puolesta Enyaqissa on nähtävissä vahvoja yhtäläisyyksiä ID.4:ään, mutta kyllä Enyaqin Škodaksi heti huomaa.

Škoda ei ole lähtenyt kikkailemaan sähkö käyttöisten hipaisusivulasien kytkimien kanssa. Hyvä niin.­

Brändinä Škoda tunnetaan tyypillisesti hyvistä tiloistaan ja jälleen kerran merkki toimittaa sen, mitä siltä odotetaan – ja ehkä jopa enemmän.

Edessä senttejä on nimittäin reippaasti, eivätkä takatilatkaan jää mainittavasti jälkeen. Enyaq on siis jälleen yksi uusi sähköauto, jossa peräkkäisillä istuimilla mahtuvat istumaan jopa yli 190-senttiset henkilöt.

Perusmuodossaan 585 litran tavaratilakin on kunnon kokoinen ja autolla voi enimmillään vetää 1200 kilon jarrullista kärryä. Hyviä perusominaisuuksia, jotka varmasti useimmille riittävät.

Takaistuimella on hienosti tilaa. Tältä osin Enyaq on samaa kokoluokkaa kuin Škoda Kodiaq.­

Suurta muutosta edustaa myös Enyaqin perusvetotapa. Pitää nimittäin mennä vuosikymmenien päähän, kun mietitään aikaa jolloin Škodan on viimeksi voinut hankkia takavetoisena – ja moottorisena! Enyaqin myötä tämä on kuitenkin taas totta.

Lanseerausvaiheen jälkeen Enyaqista tulevat takavedon ohella tarjolle myös vielä ärhäkämmät nelivetoversiot, joissa siis on moottori myös etuakselilla.

Akkukokoja on tarjolla kaksi, 62 kWh ja 82 kWh, ja niiden turvin luvattu WLTP-kantama yhdellä latauksella vaihtelee 390 ja 520 kilometrin välillä. Suomen talvessa luvuista voi varovaisesti arvioida saavutettavan noin 300 ja 400 kilometriä, sillä meille saapuvissa malleissa on vakiovarusteena myös energiaa erityisesti talvioloissa säästävä ilmalämpöpumppu.

Tietoviihdejärjestelmän kosketusnäyttö on kookas, 13-tuumainen ja mallia ”tabletti”, mutta onnistuneesti sijoitettu. Käyttöliittymän muokattavuus on erinomaisella tasolla.­

Mutta millainen Enyaq on sitten tien päällä? No, lyhyen ensilenkin jälkeen odotetun vankka ja tasapainoinen. Kiihtyvyys on myös sähköautoille tyypillisesti kohtuullisen vahvaa ja ohjaustuntumaa voi kuvailla miellyttävän selkeäksi.

Enyaq on myös helppo ja yllättävän ketterä ajettava.

Pienikokoinen digimittaristo on Volkswagen-osalaarista tuttu, mutta Škodalla upotettu kojelautaan.­

Näkyvyys ulos on hyvä ja sisätilat hiljaiset. Suuren kosketusnäytön käytettävyyden voi odottaa pidemmässä käytössä olevan sujuvaa, sillä käyttöliittymä on harvinaisen monipuolisesti muokattavissa. Liitettävyys älypuhelimen kanssa osoittautui notkeaksi.

Ensitestin jälkitunnelmaksi jää, että Enyaq vaikuttaa kyllä lajissaan varsin vahvasti voittajasukuiselta.

Ai niin, siitä alun verrokista eli isosta Škoda Kodiaq-katumaasturista vielä.

Sähköautojen hintalisän vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna on ennustettu poistuvan hiljalleen karkeasti reilun parin vuoden kuluessa, mutta Enyaqissa eron häviäminen pitää paikkansa jo nyt.

Škoda Enyaqin ja Škoda Kodiaqin hinnastoja pläräilemällä nimittäin selviää, että keskenään suunnilleen saman tehoisten ja oloisten sekä varusteiltaan yhtä kattavien autojen hinnat ovat kutakuinkin samalla tasolla. Toki Enyaq ja Kodiaq-malleissa on yhä isojakin keskinäisiä eroja (esimerkiksi vetokyvyn ja päästöjen suhteen), mutta silti kyse alkaa olla yhä enemmän vain siitä, mitä ominaisuuksia autonostaja painottaa – ei niinkään enää hinnasta.