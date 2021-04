Kansalaisille jaettavat romutuspalkkiorahat ovat loppuneet – käsittelyssä yhä täysi ruuhka

Tuen suosio on ollut niin valtaisa, että valtionhallinnon talousarviossa tukeen osoitetut kahdeksan miljoonaa euroa on varattu nyt kokonaisuudessaan loppuun.

Romutuspalkkion tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä ja uudistaa Suomen ajoneuvokantaa. Nyt uudistamiselle tulee kuitenkin tauko, sillä tukirahat ovat lopussa.

– Olemme positiivisesti yllättyneitä romutuspalkkion suosiosta. Se, että palkkion hyödyntämisessä on tällä kertaa ollut enemmän valinnanvaraa, eli palkkiota on voinut hyödyntää uuden vähäpäästöisen auton, sähköpolkupyörän tai joukkoliikenteen palveluiden hankintaan, on näkynyt hakemusmäärissä. Uusille vaihtoehdoille on selvästi ollut tilausta, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen viraston lähettämässä tiedotteessa.

Suurin osa hakemuksista on tehty sähköpyörien hankintaan.

Romutuspalkkiota on voinut saada hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000–2 000 euroa. Joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseen palkkio on ollut enintään 1 000 euroa.

Kaikkiaan romutuspalkkiobudjetin varaustilanteen mukaan noin 54 prosenttia budjetista on varattu sähköpyörien hankintaan, 44 prosenttia autojen hankintaan ja 2 % joukkoliikenteen palveluihin.

Määrällisesti tämä tarkoittaa sitä, että sähköpyöriin liittyviä hakemuksia on yli 4 000 kappaletta, autoihin liittyviä lähes 2 000 ja joukkoliikenteeseen liittyviä hakemuksia yhteensä noin 180 kappaletta.

Varaustilanne on kuitenkin suuntaa antava, ja se sisältää kaikki Traficomiin 28.4.2021 mennessä saapuneet hakemukset.

Varaukset budjettiin tehdään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Jos hakemusta ei hyväksytä, hakemukselle varattu raha vapautuu.

– Romutuspalkkion hakuaika on voimassa joulukuun loppuun saakka, mutta lain mukaan palkkioita voidaan myöntää vain siihen saakka, kun palkkiolle varattua määrärahaa on käytettävissä. Tämänhetkinen tilanne on se, että rahat on varattu loppuun. Hakemuksia on vielä käsittelyssä suuri määrä, ja käsittelyn edetessä varaustilanne voi muuttua ja tukea voi vapautua haettavaksi, toteaa Heikkinen.

Romutuspalkkion hakemuskäsittely on tällä hetkellä Traficomin mukaan ruuhkaantunut.

– Tällä hetkellä käsittelemme tammikuussa saapuneita hakemuksia. Teemme kaikkemme, että kaikki palkkiot saadaan maksuun mahdollisimman pian, toteaa Heikkinen.

Edellisessä romutuspalkkiokampanjassa vuonna 2018 romutuspalkkioon varatuista määrärahoista käytettiin noin 90 prosenttia.