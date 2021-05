Näin tavara liikkuu nyt ja varsinkin tulevaisuudessa: Koeajossa sähköllä toimiva pakettiauto Mercedes-Benz eSprinter

Mercedes-Benz eSprinter osoittaa sähköpakun vahvuudet.

Maailma muuttuu. Ennen vietiin paketit markettiin Toyota Hiacella, nyt kuljetukset hoituvat nollapäästöisellä pakettiautolla.

Onko sähköpakusta mihinkään? Ajatuksen tasolla täyssähköinen pakettiauto on hiukan typerä. Miksi kuljettaa tavaraa autolla, jonka toimintamatka on lyhyt ja lataaminen ottaa aikansa.

Kun sitten alkaa pilkkoa eSprinteriä tarkemmin, päästään idean ytimeen.

Putkiliike, rakennusliike tai huoltofirma, joka haluaa kertoa asiakkailleen välittävänsä ympäristöstä, on juuri oikea täyssähköpakettiauton hankkija. Auto ladataan jokainen yö firman toimipisteessä. Sitten sillä ajetaan päivän aikana noin 100–140 kilometriä ennen seuraavaa latausta.

Jos kilometrejä kertyy enemmän, on autoa luonnollisesti ladattava tiuhemmin. Tosin lisävarusteena saatavalla 80 kW:n (610 euroa) laturilla lisälataukseen (10-80 prosenttia) kuluu vain 20 minuuttia, joten huoli pois.

Täyssähköisen pakettiauton starttaaminen on erikoinen hetki. Starttinapin painalluksen jälkeen on aivan hiljaista. Linnut laulavat, muuta ei ohjaamoon kuulu. Poissaolollaan loistaa dieselmoottorin raksatus. Onko tämä edes käynnissä?

Tukevia kuormankiinnitys pisteitä on peräti kymmenen. Kantavuutta uudesta eSprinteristä löytyy peräti 900 kiloa.­

Vaihteen kytkemisen jälkeen vauhtipolkimen painalluksesta Mercedes-Benz liikahtaa aavemaisen äänettömästi.

Polkimen kanssa saa olla tarkkana, sillä sähkömoottorin antama vääntökäyrä on huima: 295 newtonmetriä on käytössä heti. Liiallinen painallus aiheuttaa välitöntä renkaiden sutimista. Onneksi vetoluistonrajoitus toimii hienosti, joten nastat kiittävät.

Moottorin hetkellinen teho on 86 kilowattia. Tehomoodeja on kolme: comfortilla on käytössä kaikki tehot ja lämmitys sekä ilmastointi, eco-asennolla tehoa ja lämmitystä rajoitetaan jonkin verran ja eco plus -asetuksella kaikki on vedetty minimiin, jolloin kiihtyvyys on erittäin verkkaista.

Toista oli ennen, kun dieselin raksatus kuului ohjaamoon. Sähköisessä Sprinterissä ajetaan hiljaisuuden vallitessa.­

Tavaratila on suurikokoinen ja muodoltaan hyvä. Tukevia kuormansidontalenkkejä löytyy peräti kymmenen kappaletta, joten painavatkin kuormalavat saa kiinnitettyä mainiosti.

Normaali pakettiauto on jousitukseltaan tyhjänä erittäin pintakova, mutta eSprinter ei ole. Akuston tuoma lisäpaino aiheuttaa sen, että kuormaa on tyhjänäkin paljon. Näin jousitus ei pompota, ja auto on tyhjänäkin erittäin pintaherkkä, jopa parempi kuin moni henkilöauto.

Veto sähkömoottorilta etupyörille hoidetaan vetoakseleiden kautta. Murrosnivelet aiheuttavat sen, etteivät etupyörät käänny liian paljon, mikä tekee kääntöympyrästä suuren Toisaalta taustapeilissä oleva peruutuskamera helpottaa pysäköinnissä.

Muutoin eSprinter on hyvä ajaa. Ohjaamo on hiljainen, mutta kuten sähköautossa aina, polttomoottorin pörinän puuttuessa rengasmelu nousee korvakuulolta kovimmaksi melunlähteeksi.

Latauspistokkeen paikka on sijoitettu Mercedes-Benzin keulan tähtimerkin taakse. Kuvassa luukun sisällä on lunta yöllisen latauksen jäljiltä. Ajossa lumi ei tunkeudu sisään.­

Kuinka pitkälle sillä sitten pääsee, kuului yleinen kysymys. Valmistaja ilmoittaa 55 kW/h -akkuiselle eSprinterille akun nettokapasiteetiksi 47 kWh. Koeajossa mittasimme kapasiteetiksi lataushäviöineen 49,7 kWh.

Virallinen toimintamatka on parhaimmillaan 154 kilometriä. Koeajossa pääsimme helposti 120 kilometriä. Pakkanen ja lämmitys veivät osan toimintamatkasta.

eSprinter on tervetullut uutuus täyssähköautoisten pakettiautojen maailmaan. Kesäpojan kaahaukset firman logoilla jäävät historiaan, sillä auton saa tilattua nopeudenrajoittimella (80, 100 tai 120 km/h).