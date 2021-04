Hyundai tuo N-sarjaansa ensimmäisen katumaasturin.

Hyundai esittelee tänä keväänä kolme uutta N-mallia, joista kiinnostaviin saattaa olla katumaasturimainen Kona N, jonka kehittelyssä oppia on haettu kilparadoilta.

N-kirjaimen peräänsä saaneita Hyundai-autoja yhdistää suorituskykyisyys. Täysin uusi Hyundai Kona N on N-brändin ensimmäinen SUV-autosta rakennettu malli.

Kona N on 4 215 mm pitkä, 1 800 mm leveä ja 1 565 mm korkea.­

Kona N:n etuspoileri, kaksisiipinen takaspoileri ja sivuhelmat parantavat aerodynaamiikkaa. Samalla ne korostavat kilparadoilta tuttuja muotoja. Leveä etupuskurin alaosan ilmanottoaukko hallitsee keulan muotoa ja takaa moottorille riittävän jäähdytyksen.

– Kona N on suorituskykyinen ja kuumaverinen SUV-auto. Se rikkoo sääntöä, jonka mukaan SUV-autolla ajaminen olisi vähemmän hauskaa. N-mallina se ylittää tavallisen SUV-auton rajat, kertoo Hyundai Motor Groupin toimitusjohtaja ja tuotekehitysosaston johtaja Albert Biermann yhtiön tiedotteessa.

Biermann muokkasi aiemmin BMW:n M-osastolla suorituskykyisiä autoja.

Kona N on varustettu uudella 10,25-tuumaisella infotainment-järjestelmällä sekä digitaalisella mittaristolla.­

Kona N -mallin moottorina on 2,0 litran turboahdettu GDI-moottori, jonka jatkeena on uusi 8-vaihteinen märkätyyppinen kaksoiskytkinvaihteisto (N DCT). Se on Hyundain kahdeksanvaihteisesta 8DCT-vaihteistosta kehitetty versio, joka mahdollistaa mahdollisimman nopeat vaihdot.

Voimalinja tuottaa 280 hevosvoiman maksimitehot ja 392 newtonmetriä vääntöä. N Grin Shift -järjestelmän avulla huipputeho nousee hetkellisesti 290 hevosvoimaan. Kona N -mallin huippunopeus on 240 km/h, ja se kiihtyy Launch Control -järjestelmän avulla 0-100 km/h nopeuteen 5,5 sekunnissa.

Hyundai Kona N -mallin alin hinta on 48 990 euroa (2.0 T-GDI 2WD 280 hv 8-DCT). Ensimmäisiä autoja odotetaan Suomeen alkusyksystä 2021.

Muut N-uutuudet ovat i30 N ja i20 N.