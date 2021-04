Kian uusi EV6 pursuaa sähköautoilijaa kiihottavia ominaisuuksia

Uusi sähköautomallien lanseeraukset alkavat kuukausien sijasta olla jo viikoittaisia. Torstaina paljastui lisätietoja Kian uudesta sähköautosta.

Kia EV6:n suomalaisia kiinnostavin tieto lienee jo alkaneessa ennakkomyynnissä lähtöhinta 49 477 euroa. Sillä saa takavetoisen EV6 RWD 58 kWh 170 hv -mallin.

Kiinnostavia tietoja ovat myös pitkä toimintamatka, 800 voltin pikalatausmahdollisuus, nelivetomahdollisuus ja 1 600 kilon vetokyky.

Crossover-tyylinen EV6 on Kian ensimmäinen täyssähköauto, joka on rakennettu yhtiön uudelle E-GMP-sähköautoalustalle.

EV6 on tarjolla joko taka- tai nelivetoisena.­

EV6:n akuston voi ladata 800 voltin pikalatauksella 10 prosentista 80 prosenttiin vain 18 minuutissa. Suorituskyvystä vihjaa GT-version 3,5 sekunnin kiihtyvyys 0-100 km/h. Sen huippunopeus on 260 km/h.

EV6:n takavetoisella mallilla on mahdollista ajaa yhdellä latauksella enimmillään 510 kilometriä (WLTP).

Kyseessä on Kian ensimmäinen sähköauto, joka on valittavana sekä taka- että nelivetoisena. Takavetoisissa 58 kWh:n ja 77,4 kWh:n versioissa akun parina on joko 170- tai 229-hevosvoimainen sähkömoottori. Nelivetoisena auton kaksi sähkömoottoria tuottaa etu- ja taka-akselille yhteensä joko 235 hv (58,0 kWh) tai 325 hv (77,4 kWh) akkuversiosta riippuen. Nelivetoisen EV6:n maksimivääntö on 605 newtonmetriä.

EV6 tulee tarjolle Suomessa kolmella eri varustetasolla (EV6, GT-Line ja GT).­

Malliston huippuversiona on niin ikään 77,4 kWh:n akustolla varustettu nelivetoinen EV6 GT, jossa on tehoa 585 hv maksimiväännön ollessa 740 Nm.

Hinnat alkaen versiona on takavetoinen EV6 RWD 58 kWh 170 hv. EV6-nelivetomallien hinnat lähtevät 52 896 eurosta (EV6 AWD 58 kWh 235 hv). Neliveto on saatavana kaikkiin varustetasoihin, joista suorituskykyisimpänä on 71 983 euroa maksava GT AWD 77 kWh 585 hv.

Kia EV6 esitellään Suomessa syksyllä 2021. Autosta on tehty maailmanlaajuisesti jo yli 35 000 varausta.