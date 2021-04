Tältä näyttää uusi Volkswagen ID.4 GTX – samalla paljastui hinta

Volkswagen paljasti keskiviikkona Berliinissä sähköautoperheensä urheilullisimman mallin.

Tässä on Volkswagenin tuorein sähköauto ID.4 GTX.­

ID.4 GTX seuraa Volkswagenin GTI- ja GTE-mallien viitoittamaa tietä.

Nelivetoiselle, täyssähköiselle GTX-mallille sälytetään yhtiössä iso vastuu, sillä sen osuuden arvioidaan olevan yli kolmasosa ID.4-mallin myynnistä.

Uutuuden neliveto on toteutettu kahdella sähkömoottorilla. Yhdessä ne tuottavat tehoa maksimissaan 220 kW (299 hv). Urheilullisuudesta kertoo kiihtyvyys, joka on 6,2 sekuntia (0–100 km/h). Rajoitettu huippunopeus on 180 km/h.

Akun nettokapasiteetti on 77 kWh, ja toimintamatka on jopa 475 km (WLTP).

Akkua voi ladata vaihtovirralla maksimissaan 11 kW:n teholla. Tasavirralla ladattaessa käytössä on erittäin nopea latauskapasiteetti: 125 kW:n latausteholla lisää toimintamatkaa 320 kilometriä syntyy 30 minuutissa.

Suomessa Volkswagen ID.4 GTX:n hinnat alkavat 54 500 eurosta. Mallin myynti käynnistyy lähiviikkoina.