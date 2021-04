Suomen markkinoille talvella saapunut Maxus on julkistanut kaksi uutta automallia.

Maxus esitteli uutuutensa Shanghain autonäyttelyssä. Uutuuksista Maxus Euniq 6 on täyssähköinen katumaasturi ja Maxus T90 on täyssähköinen lava-auto.

– Maxus Euniq 6 esitellään Suomessa Auto 2021 -tapahtumassa marraskuussa, RSA Suomen toimitusjohtaja Christer Stahl kertoo.

Maxus Euniq 6 on täyssähköinen katumaasturi.­

Norjalainen RSA on Maxus-autojen maahantuoja. Maxus valmistaa täyssähköisiä paketti- ja henkilö-autoja. Suomessa mallistosta on tällä hetkellä myynnissä pakettiautot e-Deliver 3 ja e-Deliver 9 sekä tila-auto Euniq MPV.

Maxus on osa SAIC-yhtiötä. Yhtiö on Kiinan suurin autonvalmistaja, jonka tuotanto on vuosittain kuusi miljoonaa autoa.