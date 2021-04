Tesla murskasi jälleen ennätyksensä – iso merkkipaalu rikkoontuu tänä vuonna?

Teslan tuotanto rullaa nyt yhä entistä tuottoisammin, ja se näkyy toimitettujen autojen määrässä.

Nelivetoinen Tesla Y on joko viisi- tai seitsemänpaikkainen. Long Range -versio maksaa Suomessa 64 400 euroa.­

Amerikkalaisperäinen täyssähköautovalmistaja Tesla on julkistanut kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen uusien autojen toimitusmääriään.

Tesla toimitti tammi-maaliskuussa kaikkiaan 184 800 autoa, ja valmisti samalla ajanjaksolla kaikkiaan 180 338 autoa. Jonkin verran autoja Tesla sai siis toimitettua myös varastoista, mutta suuressa kuvassa toimitettujen autojen määrä seuraa varsin tarkasti valmistettujen autojen määrää.

Määrä on Teslan uusi ennätys, joka rikkoi viime vuoden viimeisen neljänneksen aiemman 180 570 auton ennätystuloksen. Alan analyytikot olivat odottaneet Teslan toimittavan tämän vuoden alun aikana noin 145 000 – 188 000 autoa, joten toteutuma osui arvioiden yläkanttiin.

Huomionarvoista luvuissa on se, että kaikki Teslan valmistamat autoyksilöt olivat Model 3- ja Model Y-malleja, kun taas kalliimpia Model S- ja Model X-malleja ei valmistunut ensimmäistäkään, vaan kaikki nämä yksilöt tulivat olemassa olevista varastoista. Teslan mukaan se valmistelee S- ja X-malliensa uudistuneiden versioiden tuotantoon saattamista, ja erityinen Model S Plaid -versio on nyt astumassa tuotantoon.

Teslan tuotannon kasvun etenemistä ja menestystä seurataan alan markkinoilla tiiviisti, koska se on osakemarkkinoilla varsin huomattava tekijä vielä verrattain pienistä tuotanto- ja myyntiluvuistaan huolimatta. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna tämän vuoden tuloksessa oli kuitenkin huima, yli 100 prosentin kasvu.

Miljoona autoa kiikarissa?

Tesla on itse kieltäytynyt toistaiseksi kommentoimasta kuluvan vuoden myynti- ja tuotantotavoitettaan, mutta vuoden toisen neljänneksen aikana tähän saataneen lisävalaistusta. Mikäli nykyisiin tuotantolukuihin tulee edelleen merkittävää kasvua, rikkoo Tesla tämän vuoden aikana miljoonan valmistetun auton merkkipaalun.

Suomessa ensirekisteröitiin tammi-maaliskuun aikana 363 Teslaa, jossa oli viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kahdeksan prosentin kasvu. Tesla on nyt Suomen 16:ksi rekisteröidyin automerkki, kun kaikkiaan ns. valtamerkkejä on 30. Tesla on tällä hetkellä Suomessa suositumpi kuin moni perinteikkäämpi merkki, kuten esimerkiksi Renault, Suzuki, Mazda, Honda ja Porsche.

Lähteet: CNBC, Tesla Motors