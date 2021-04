Tässä ovat Helsingin uusien valvontapisteiden tammi-helmikuun ykköset – ”Autoilijat eivät ole oppineet tunnistamaan näiden kameroiden sijaintia”

Automaattilaitteiden kuvaamien ylinopeuksien seuraamuksina oli alkuvuodesta liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja, kertoo poliisi.

Tämän vuoden tammi-maaliskuussa automaattivalvonnan seuraamuksia on Helsingissä tullut eniten Ruoholahdenkatu 18:ssa sijaitsevasta uudesta tolppakamerasta, tiedottaa Helsingin poliisilaitos.

Kaikkiaan poliisi on kirjannut Ruoholahdenkatu 18 kohdalta kyseisenä ajankohtana kameramaksuja yhteensä 619 kappaletta.

Toiseksi eniten automaattivalvonnan seuraamuksia on napsahdellut järjestelmiin Mäkelänkadulla Sofianlehdonpuiston kohdalla sijaitsevasta niin ikään uudesta tolppakamerasta, josta seuraamuksia kirjattiin yhteensä 257 kappaletta.

– Autoilijat eivät ole oppineet tunnistamaan näiden kameroiden sijaintia, sillä molemmat ovat vasta helmikuussa käyttöön otettuja liikenneturvallisuustolppia, ylikomisario Jari Kaikko Helsingin poliisilaitokselta sanoo.

Kolmanneksi eniten automaattivalvonnan seuraamuksia on alkuvuonna tullut Mechelininkadulla Eteläisen Hesperiankadun risteyksessä sijaitsevasta kamerasta, josta Liikenneturvallisuuskeskus kirjasi liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja yhteensä 254 kappaletta.

Aiemman 11 liikenteenvalvontakameran lisäksi Helsingissä otetaan tänä vuonna käyttöön 12 uutta kameratolppaa.

Osa näistä kahdestatoista uudesta liikenneturvallisuuskamerasta on jo käytössä ja kaikkiaan Helsingin kaupunki on suunnitellut lähivuosina alueelleen asennettavaksi peräti 70 uutta liikenneturvallisuustolppaa.

– Valvonnalla ja viestinnällä on saatu aikaan hyviä tuloksia, sillä ylinopeuksien määrä liikenteessä on laskussa Helsingissä. Alkuvuoden laskeviin tilastoihin on vaikuttanut myös koronapandemia, sillä liikennemäärät ovat vähentyneet 15-20 Helsingissä prosenttia, ylikomisario Kaikko kertoo.