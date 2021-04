Voiko auton pysäköidä metsään? Näin määritellään leiriytymisen kesto

Pysäköintisäännöt ovat voimassa myös taajamien ulkopuolella ja tieliikennelaki koskee myös yksityisteitä.

Suomessa on harvinaisen laajat jokamiehenoikeudet, mutta moottoriajoneuvolla ei saa liikkua maastossa ilman maanomistajan lupaa.

Tieliikennelaki on voimassa myös yksityisteillä pysäköintisäännökset mukaan lukien. Oman haasteensa tuo se, että yksityisteiden erottaminen maanomistajien omista teistä on varsin hankalaa. Omilla teillään maanomistaja saa päättää vapaasti sekä ajamisesta että pysäköinnistä.

Luvanvaraisuus koskee myös leiriytymistä. Näin siitä kerrotaan maastoliikennelaissa:

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Lisäksi moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käytettävä maastossa niin, että vältetään vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle.

Matkailuajoneuvoilla liikkuvien pitää tiedostaa myös se, että leiriytyminen ja yöpyminen ovat eri asioita, mutta Suomen laki ei määrittele tarkasti sitä, mikä on yöpymisen sallittu kesto. Jos matkailuajoneuvo on parkissa pidempään kuin illasta aamuun, niin se katsotaan jo leiriytymiseksi.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttämiseen tai pysäköimiseen taajaman ulkopuolella tien välittömään läheisyyteen ei kuitenkaan tarvita lupaa, jos pysäköinnistä ei aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä taajaman ulkopuolella liikennemerkein etuajo-oikeutetuksi merkityllä tiellä ajoradalle. Sulkuviivan kohdalle pysäköitäessä on muistettava, että ajoneuvon ja sulkuviivan väliin on jäätävä vähintään kolme metriä, ellei ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.

Vaikka edellä mainitut ehdot täyttyisivät, niin pysäköiminen on kielletty mäenharjalla ja näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa sekä niiden läheisyydessä. Merkittävää on myös se, että uuden tieliikennelain mahdollistama vasempaan reunaan pysäköinti kaksisuuntaisilla teillä on sallittua vain taajamassa.

– Väärin pysäköidyt autot vaarantavat turvallisuutta ja vaikeuttavat muiden tienkäyttäjien liikkumista. Esimerkiksi maatalouskoneet ovat välillä todella leveitä, ja niiden on mahduttava liikkumaan niin suoralla tieosuudella kuin käännöksissäkin. Myös pelastusajoneuvojen on päästävä kulkemaan vapaasti, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.