Sähköautoilun väännökäs esiinmarssi saa jopa klassisen bensa-GTI:n tuntumaan jo aavistuksen valmiiksi vanhanaikaiselta.

Ensimmäinen Golf GTI Clubsport lanseerattiin vuonna 2016, ikonisen GTI:n 40-vuotispäivänä. Uuden kahdeksannen Golf-sukupolven myötä vuorossa on nyt siis järjestyksessä jo toinen Clubsport-polvi.­

Volkswagen Golf GTI on perinteisesti edustanut eräänlaista tavisautojen kunniakategoriaa – siis sellaista, jolla on paalutettu muun muassa sitä, kuinka makeita tuotteita ihan perusperheautoista on voinut muokata loppujen lopuksi aika yksinkertaisella reseptillä.

Niinpä tuoreimmassakin Golf-mallistossa on yhä tarjolla 245 polttomoottorihevosvoimaa tarjoava GTI-versio. Ja jos edellä mainitut hepat eivät jostain syystä riitä, löytyy listalta myös astetta vieläkin ärjympi viritysversio eli GTI Clubsport.

Käytännössä kyseessä on siis perus-GTI:stä tällä kertaa tasan kolmesataahevosvoimaiseksi ahdettu siviilimallinen asvalttirata-GTI, joka on ilman sen suurempaa rummutusta ilmestynyt hiljattain myös Suomen tuontiohjelmaan.

Clubsportin istuinverhoilu on GTI-mallin ikiklassisesta ruutukuosista poiketen hyvää sivuttaispitoa tarjoavaa Alcantaraa.­

Moottorin ja muun voimalinjan ohella virityksiä on kokenut tuttuun tapaan myös alusta, joka on siis Golfin perustason GTI-mallia vielä sentin matalampi ja tuunattu muutoinkin pykälää rajummaksi – aina jarruja ja ajonvakautuksen hienosäätöä myöten.

Tiloista ei ole urheilullisuuden vuoksi tingitty. Clubsportin arkiominaisuudet ovat siis (jopa alustan mukavuusasento päällä) läpi paistavaa alustakovuutta sekä kanttikiviherkkiä vanteita lukuun ottamatta kuin mistä tahansa perus-Golfista.­

Mutta miltä uutuus tuntuu? No lyhyesti sanottuna GTI Clubsport tekee yllätyksettömästi juuri sen minkä lupaakin, eli kulkee ja liikehtii kuin – no, VW-tehtaan insinöörien virittämä erikois-GTI konsanaan.

Parhaimmillaan Clubsport on tuttuun tapaan luonnollisesti moottoriratojen ohella mutkaisilla asvalttiteillä, jossa auton alustan erikoisominaisuudet kuten tehokkaat jarrut, tasauspyörästön lukot sekä lisävarusteena saatava mukautuva alustansäätö (DCC) pääsevät oikeuksiinsa.

Näistä ehkä eräällä tapaa teknisesti uusinta antia edustaa muuten etutasauspyörästön elektroninen luistonrajoitus, joka hyödyntää auton muun tekniikan antamaa digitaalista informaatiota entistäkin monipuolisemmin.

Digimittariston punainen sporttiväri ei unohda muistuttaa auton perusluonteesta.­

Hevosvoimia enemmän moottorissa korostuu tavallista GTI-Golfia suurempi vääntölukema, joka on Clubsportissa käytettävissä myös perus-GTI:tä selkeästi korkeammissa minuuttikierroslukemissa.

Volkswagenin parhaiden Golf-perinteiden mukaisesti GTI-malli sopii Clubsport-viritteisenäkin yhä ja aina vain yllättävän hyvin myös arkikäyttöön, eli tarjoaa ihan kohtuullista neljän hengen liikkumismukavuutta myös kauppareissuilla, lasten harrastuskuljetuksissa ja niin edelleen.

Digitaalinen ohjaamo on nykyaikaisen näyttävä, mutta osa kosketustoiminnoista on silti tarpeettoman hankalakäyttöisiä. Sama ongelma vaivaa muitakin Golfeja. Urheilutunnelmaa on luotu tutuilla keinoilla, eli muun muassa ratin tikkauksella sekä poljinpinnoilla.­

Mutta vaikka tunnelma onkin ajamisen osalta yhä aidosti GTI-makea ja tuote laadukas, ei jälkiolo tehokkaan ja vääntävän bensaturbon ratissa ole enää aivan sellainen kuin vielä joitakin vuosia sitten aivan varmuudella olisi ollut.

Fiiliksen lievästä latistumisesta ovat nimittäin pitäneet huolen tarjolle tulleet lukuisat sähköautot, joiden ominaisuuksiin kuuluu hintaluokasta huolimatta aina täysi vääntölukema nollasta alkaen.

Tämä tarkoittaa sitä, että moni loppujen lopuksi aika arkinenkin täyssähköauto kiihtyy liikennevaloista jo kuin Golf GTI – olipa VW sitten ruksittu tehtaan Clubsport-virittein tai ei.

Ja vaikka kyseiset sähköverrokit eivät ehkä radalla pärjäisikään, jää GTI Clubsportista silti lopputunnelmaksi eräänlainen voimalinjan nostalginen retromaisuus – siitä kaikesta uuteen Golf-sukupolveen kuuluvasta kosketusnäyttödigitaalisuudesta ynnä muusta moderniudesta huolimatta.

Takana huomio kiinnittyy Clubsportin uniikkiin tunnukseen eli isoon kaksiosaiseen kattospoileriin. Etu- ja takaspoile reilla on merkitystä erityisesti kovissa vauhdeissa, joissa ne lisäävät autoa tiehen painavaa voimaa osin jopa merkittävästi.­

Nykyaikaisilla sähköautoilla viime aikoina ajaneelle nousee muuten myös mieleen, ettei tehokkaissakaan uusissa sähköautoissa tunne tällaista kisakireää turbopörinää eikä äkäisiä vaihteistonykäyksiä.

Haikeaa, kovin haikeaa.

Ajonvakautuksen voi Clubsportissa säätää myös legendaariselle Nürnburgringille räätälöityyn ajotilaan.­

Kaikkiaan auton tarjoama perinteinen bensa-GTI edustaakin siis tässä kohtaa jo aika ristiriitaista köydenvetoa, jota leimaa yhtäältä auton nostalgiaan yhdistyvä nykyaikaisuus, mutta myös se tosiseikka, ettei reippaankaan bensasportin liikennevalokiihtyvyys tahdo enää tuottaa sellaista ainutlaatuista arki-iloa kuin silloin joskus.

Parhaan kokemuksen tällainen polttomoottorinen tehdasviri-GTI tarjoaakin todennäköisesti tässä kohtaa vasta moottoriradalla perinteisesti bensafiilistellen, eli toisin sanoen tilanteessa, jossa itse voimalaitteen ohella nautitaan myös auton tarjoamasta alustasta. Ainiin ja niihin sähköurheiluautoihin verrattuna Clubsportin eduksi on muuten laskettava muuten myös hinta (halvempi) sekä paino (kevyempi).

Sitä en myöskään epäile, etteikö lajissaan näin hyvin toteutetulle perinnetuotteelle olisi yhä paikkaansa.

Mutta silti.

Ajat muuttuvat. Ja lopulta ihan varmasti myös GTI:t.