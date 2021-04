Citroën ë-Jumpy: Sähköä syövä sekakuljetin – pakkasessa ekoilusta saa tarpeekseen

Sähköistäminen lisännee miehistöohjaamoisten pakettiautojen kiinnostavuutta. Sellaisiin lukeutuu myös uusi Citroën ë-Jumpy.

Miehistöohjaamoisten pakettiautojen myynti on Suomessa olematonta, sillä toinen penkkirivi tekee pakettiautosta verottajan silmissä täyden autoveron henkilöauton.

Takapenkkitila pienentää tavaratilaa pari kuutiota, mutta tällaisille yhdistetyille henkilöiden ja tavaroiden kuljettimille olisi silti monessa yrityksessä käyttöä. Viisi tai kuusi matkustajapaikkaa tarjoava pakettiauto sopii myös perhekäyttöön.

Tänä vuonna neljänä valmistajaversiona esitellystä tonniluokan sähköpakettiautosta on heti tuoreeltaan tarjolla pisimpään koriversioon sovitettu Crew Cab -ohjaamo. Auto löytyy kahtena akkuversiona (50 ja 75 kWh) sekä Citroënin että Peugeot’n hinnastoista melko identtisillä hinnoilla.

Miehistöohjaamo pudottaa tavaratilan 6,1:stä neljään kuutioon.­

Crew Cab -mallien hintalisä vastaaviin sähköpakettiautoihin on noin 3 600 euroa. Merkittävää on se, että lisähinnassa on autoverolisää vain noin 90 euroa enemmän kuin vastaavassa pakettiautomallissa – polttomoottorisessa Crew Cabissa autoveroa olisi yli 10 000 euroa! Citroën ë-Jumpy 50 kWh maksaa perusvarusteisena 50165 euroa, koeajettu isoakkuisempi malli reilut 3 000 euroa enemmän.

Crew Cabissa on edessä 1+2-penkkijärjestys, mutta pakettiautosta poiketen tarjolla on ilman lisähintaa penkki vain yhdelle apukuskille. Tämä ratkaisu on sikäli fiksu, että keskipaikalla on jalkatilaa vain nimeksi. Yhden hengen penkissä on tuplapenkistä puuttuva nojan säätö ja samanlaiset sivuttaistuet kuin kuskin penkissä. Takaseinän puuttuminen mahdollistaa nojan kallistamisen, mutta kuljettajan nojan säätö onnistuu kunnolla vain auton ulkopuolelta.

Vasen liukuovi on lisävaruste, eikä Crew Cabiin saa liukuovien sähkökäyttöä. Takapenkin käytön kannalta suurempi puute on liukuovista puuttuva sisävalotoiminto. Hiukan matalasta ovesta on helppo nousta keskiriville. Takana istutaan korkealla polvet aavistuksen pystyssä. Lattia on tasainen ja polvitilaa reilusti. Penkki muodostuu kolmesta lievästi muotoillusta erillisistuimesta, mutta ainoa säätö löytyy pääntuista.

Seinän puuttuminen kasvattaa nojan kallistusvaraa. Myös yhden apukuskin penkissä on nojan säätö.­

Keskikonsolin uloke rajoittaa keskimatkustajan jalkatilaa, mikä puoltaa 1+1-penkkiratkaisua.­

Sähkönkulutus oli rapsakas sa pakkassäässä varsin kor kea. Pikkumittarit antavat os viit taa ajoakun lataus tasos ta ja ilmastoinnin ja lämmityksen virrankulutuksesta.­

Tavaratila ulottuu penkkien alle, mutta vasemmalla puolella se on varustettu kahden penkin levyisellä, päältä lastattavalla laatikolla, jonka koko riittää latauskaapeleiden säilyttämiseen. Takana on umpipariovet. Takapenkin tapaan myös tavaratilan valaistuksessa olisi parantamisen varaa.

Lataukseen liittyvät merkkivalot ovat selkeät ja sisäinen latauslaite vakiona 11-kilowattinen.­

Etuvetoiselle 136 hevosvoiman sähköpakettiautolle mitatut WLTP-toimintamatkat ovat 230 (50 kWH) ja 330 km (75 kWh). Koeajo tehtiin 10–20 asteen pakkasessa, ja toimintamatka lyheni silloin jopa auton seistessä.

Crew Cab -mallissa on vasemmalla sivuikkuna, mutta liukuovi on lisävaruste.­

Pisin toimintamatka saavutetaan eco-ajotilassa, joka rajoittaa moottorin tehon 82 hevosvoimaan ja vääntömomentin 180 newtonmetiin.

Takapenkeissä on jonkin verran muotoilua, mutta istuimia eikä nojia pysty säätämään.­

Normaalissa (maantie)ajossa tuosta ei ole haittaa, mutta samalla tapahtuvaa lämmitystehon laskua ei voi olla huomaamatta ainakaan talvella.

Moottoritieajossa ekoilu oli pakko lopettaa reilun 10 kilometrin ajon jälkeen, kun ohjaamossa alkoi olla epämiellyttävän viileää. Lämmitys syö miehistöohjaamomallissa vielä enemmän energiaa kuin pakettiautossa, onhan lämmitettävää tilaa pari kuutiota enemmän.

Pakkasella ë-Jumpy kulutti virtaa keskimäärin yli 35 kWh/100 km, ja jokainen ajettu kilometri söi toimintamatkaa 4–5 kilometriä. ’

Käytön kannalta on positiivista, että autossa on vakiona kolmivaiheinen 11 kW:n sisäinen laturi.