Liikkumisratkaisujen konsultti- ja hallinnointiyritys Fleet Innovationin toimitusjohtajan mukaan autoilun muutoksen tuulet ovat nyt voimakkaat.

Vaikka sähköistyvästä autoilusta on puhuttu paljon jo vuosien ajan, ei autoleasingfirman toimitusjohtaja Sakari Viitanen olisi vielä viime vuonna uskonut polkupyörän kisaavan perinteisen leasingauton rinnalla ja ylipäätään houkuttelevana työsuhde-etuna.

– Meillä on ollut jo vuosikausia yritysten polkupyöriä vastuullamme, mutta veroedun tultua on kiinnostus loikannut huikeasti, Viitanen kertoo.

Viitasen yritys Fleet Innovation on nyt selvittänyt autoedun ja polkupyörän kiinnostavuutta työsuhde-etuna muun muassa kyselyn puitteissa, johon vastanneista 80 prosenttia koki autoedun olevan houkutteleva etu. Vastaava suhdeluku ei polkupyörien osalta yltänyt lähellekään tätä tasoa, mutta oli kuitenkin ennätysmäiset 39,3 prosenttia.

Koska mahdollisten edunsaajien lukumäärä polkupyörien käyttäjinä olisi kuitenkin autoja selvästi paljon suurempi, voi työsuhdepolkupyöristä tulla Viitasen mukaan tulla vielä todellinen massaetu.

– Kiinnostavuus on korkealla eikä se sinällään yllätä. Polkupyörän merkittävä nousu etuna on paljolti verotuksen ansiota, mikä osoittaa, että veroilla voi ohjata kuluttajakäyttäytymistä. Alkaneena vuonna pyörä on verovapaa etu työnantajalle antaa ja työntekijälle saada, joten harvaa etua voi enempää kannustaa ottamaan, Viitanen kiteyttää.

Viitanen kuitenkin kritisoi tapaa, jolla polkupyöräedun sisältöä on rakennettu ja säännöksiä muutettu kuukausittain. Hänen mukaansa yleinen viestintä alussa oli, että verovapaus ja kustannustehokkuus kohtaavat maksimaalisesti, eikä verovapaasta edusta tarvitsisi maksaa sosiaaliturva- ja eläkemaksuja.

– Huhtikuussa eläketurvakeskuksen sivulle tulikin täydennys, että työeläkemaksu on maksettava, jos etu on osa kokonaispalkkausta. Polkupyörä etuna on edelleen erinomainen, mutta hyväkin asia menee pilalle huonolla viestinnällä, Viitanen kritisoi.

Viitasen mukaan asioita onkin hyvä katsoa hieman kuorrutuksen taakse.

– On hyvä huomioida, että polkupyörä etuna on määräaikainen sitoumus ja verovapauden vuoksi säädeltykin, joten ihan suin päin ei etua kannata antaa eikä ottaa.

Fleet Innovationin tutkimuksen mukaan noin 67 prosenttia polkupyöräedun ottajista harkitsee nimenomaan sähköistetyn polkupyörän hankkimista.

Se ei kuitenkaan ole juuri nyt välttämättä yhtä helposti tehty kuin sanottu, sillä koronavuosi toi akkutuotantoon ja polkupyörien valmistamiseen vaikeuksia samaan aikaan kun sähköpyörien kysyntä kasvoi, joten moni polkupyöräliike on joutunut myymään asiakkailleen niin sanotusti ei-oota.