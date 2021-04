Espoo alkaa laskuttaa autoilijoita monella parkkipaikalla – samalla mobiilimaksun edelläkävijäksi

Pysäköinti muuttuu Espoossa monessa paikassa maksulliseksi. Samalla Espoosta tulee ensimmäinen suomalainen kaupunki, jossa pysäköinnin maksamiseen tarvitsee vain puhelimen.

Espoo aloittaa pysäköintimaksujen perimisen useilla kadunvarsilla ja pysäköintialueilla. Pysäköinti on aiemmin ollut Espoossa kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla maksutonta. Muutokset tapahtuvat Leppävaaran, Matinkylän ja Tapiolan kaupunginosissa 10. toukokuuta alkaen.

Maksulliset pysäköintipaikat on jaettu kahteen maksuvyöhykkeeseen. Vyöhykkeellä 1 pysäköinti maksaa kaksi euroa tunnilta. Vyöhykkeellä 2 hinta on euron tuntia kohden.

Pysäköinnin voi maksaa mobiilisovelluksella, tekstiviestillä ja soittamalla. Espoon kumppani mobiilipysäköimisessä on EasyPark.

– Espoon kaupunki on ylpeä ottaessaan tämän kehitysaskeleen ensimmäisenä Suomessa. Tämä on kunnallisen pysäköinnin uusin digiloikka. Olemme tyytyväisiä, kun mukanamme on tunnettu ja luotettava kumppani. Espoo haluaa jatkuvasti kehittää kaupunkia älykkäästi ja kestävästi. Siinä tämä on tärkeä askel, Espoon kaupungin kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska sanoo tiedotteessa.