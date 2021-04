Main ContentPlaceholder

Autot

Täyssähköauto julistettiin maailman parhaaksi

World Car of the Year 2021 eli Vuoden Auto maailmassa 2021 on Volkswagen ID.4.

Volkswagenin nsähköautojen lanseeraus tuottaa tulosta: ID.4 palkittiin arvostetulla palkinnolla.­