Käytetyn BMW:n ostaneelle paljastui kolarihistoria – kaupan purku epäonnistui ja samalla auton arvosta suli kolmannes

Moni käytetyn auton kauppa jäisi tekemättä, jos ostaja saisi kaiken tiedon ajoneuvosta kauppaa hierottaessa.

Käytetyn BMW 535i:n ostajalle selvisi puolitoista vuotta kaupanteon jälkeen, että autolla oli aiemmin ajettu kolari. Valokuvista päätellen keula oli saanut kunnon tällin.

Kaupan purku ei onnistunut, mutta vaihdossa myyjäliike olisi ottanut Bemarin vastaan. Kuluttaja maksoi autosta 43 250 euroa. Myyjäliike laski vaihtotarjouksessa auton hinnaksi 28 000 euroa – auton arvosta oli sulanut yli 15 000 euroa, lähes tuhat euroa joka kuukausi.

Auto oli otettu käyttöön ensi kerran 2011. Kaupantekohetkelle autolla oli ajettu 119 300 kilometriä.

Kun mittarilukema oli noussut 134 000 kilometriin, sai omistaja tietää kolarista. Myyjä ei ollut kertonut hänelle tällistä halaistua sanaa.

Kuluttajan mielestä auto oli kolarihistoriansa vuoksi arvoton. Erityisesti hän harmistui, kun tajusi, että hän maksoi kolaroidusta autosta täyden hinnan ja nyt myyjäliike olisi valmis ottamaan sen vaihdossa vastaan huomattavasti alemmalla hinnalla.

Käytetyn auton ostajan pitää saada ennen kaupan solmimista auton historiatiedot, myös tiedot mahdollisista kolareista.­

Myyjä tyrmäsi kaupan purkamisen ja antoi ymmärtää, että kuluttaja oli myyntihetkellä saanut nähtäväksi kolarista kertovat kuvat. Myyjä muistutti myös tekemästään ehdotuksesta, jota kuluttaja ei kuitenkaan hyväksynyt.

Kuluttajansuojalain mukaan tavarassa on virhe, jos myyjä ennen kaupantekoa jättää kertomatta ostajalle tiedon, jonka voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan. Käytetyn auton kaupassa ostajan odotuksia arvioidaan sen perusteella, onko ajoneuvo sellainen kuin sen iän ja ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa.

Myyjä ja ostaja olivat eri mieltä, oliko ostajalla kolarista tieto kauppaa solmittaessa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan kuluttajan on saatava tieto ennen kaupantekoa, jos auto on ollut vakuutusyhtiön lunastama tai vaurioituneena poistettu liikenteestä. Näyttötaakka on myyjällä.

Lautakunnan ratkaisun mukaan myyjä ei antanut ostajalle olennaista tietoa, ja autossa oli kuluttajansuojalain tarkoittama virhe.

Virheestä seurasi, että kuluttaja vaati kaupan purkamista, mutta hän ei kuitenkaan esittänyt selvitystä auton heikentyneestä käytöstä. Kuluttaja vetosi ainoastaan auton jälleenmyyntiarvoon, lautakunta huomautti.

Valokuvien ja muun aineiston perusteella lautakunta piti virhettä niin vähäisenä, ettei kaupan purulle ollut edellytyksiä.

Lautakunta arvioi kuitenkin virheen merkitystä auton ostohintaan, jos kuluttaja tiesi virheen ennen kaupan solmimista. Yksimielinen lautakunta suositti, että myyjäliike palauttaa ostajalle 5 000 euroa. Ratkaisu on tehty maaliskuussa.