IS ensitesti: Tällainen on Mersun uusi kompaktikorinen ”kansanluokan” EQA-täyssähköauto

Mercedes-Benz EQA:n keula on sähköautoille tyypilliseen tapaan sileä, eli vaikutelma ”jäähdyttimen säleiköstä” on luotu lähinnä värityksellä. Nokkamaskin tarkempi malli riippuu perusvarustetasosta, joita on EQA:n tapauksessa kolme. EQA:n vahva polttomoottorisukuisuus GLA-malliin näkyy muuten myös nokkapellin alla, jossa ei ole Tesla-tyyppistä etutavaratilaa vaan pelkästään autoon kuuluvaa tekniikkaa.­