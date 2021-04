Audi lataa sähköautoja markkinoille vauhdikkaasti – nyt A6 e-tron, mutta toistaiseksi tosin vasta hahmotelmana

Audii A6 e-tron paljastaa lähes täydellisesti, miltä seuraavan sukupolven A6 näyttää.

Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa muotoilija Philipp Römers myönsi, että auto on 95-prosenttisesti samannäköinen kuin tuotantoon vuonna 2023 tuleva malli. Pieniä muutoksia saatetaan vielä tehdä valoihin tai ovenkahvoihin. Samalla ovien kamerat korvataan mahdollisesti peileillä.

Kooltaan A6 e-tron on nykyisen A6:n kokoinen. Akseliväli on konseptiautossa 2,95 metriä eli mittaa on kaksi senttimetriä nykyistä enemmän. Kori on 4,96 metriä pitkä eli se sijoittuu A6:n ja A7:n väliin. Suurin muutos on leveydessä, jota koemallissa on 1,96 metriä eli senttikaupalla nykyistä enemmän.

Römers toteaa, että sisätilat ovat kasvaneet huomattavasti, koska sähköauton tekniikka ei tarvitse niin paljon tilaa. Lisäksi keskitunnelia ei ole, kun neliveto hoidetaan sähköisesti. Mielenkiintoinen tieto on se, että A6 on tulevaisuudessakin myynnissä polttomoottorisena. Siinä on eri perusrakenne, mutta nähtävästi muotoilu on hyvin lähellä A6 e-tronia. Asiaa ei kuitenkaan vahvistettu, joskaan ei myöskään kiistetty.

Mielenkiintoisin asia A6 e-tronissa on kuitenkin näkymättömissä. Nyt nimittäin nähdään ensimmäisen kerran auto, jossa on Audin ja Porschen yhteinen PPE-perusrakenne. Kirjaimet tulevat sanoista Premium Platform Electric. Perusta otetaan käyttöön laajalti Audin mallistossa. Nimittäin jo ennen vuonna 2023 virallisesti esiteltävää A6 e-tronia tulee myyntiin vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla katumaasturi Q6 e-tron.

Tässä vaiheessa ei vielä paljastettu kovin tarkkoja tietoja sen enempää perusrakenteesta kuin auton tekniikasta muutenkaan. Akselien väliin saadaan ajoakku, jonka energiasisältö voi olla sata kilowattituntia. Silloin toimintamatka voi olla 700 kilometriä. Akkua saa ladattua 270 kW:n teholla, joten lataus viidestä prosentista 80 prosenttiin onnistuu optimiolosuhteissa alle puolessa tunnissa. Kymmenessä minuutissa saa ajoakkuun riittävästi virtaa kolmensadan kilometrin ajoon.

Moottoreita on joko vain takana tai sitten sekä edessä että takana. Jo perusmalli kiihtyy nollasta sataan alle seitsemässä sekunnissa. Kuvien A6 e-tron Conceptissa on kaksi sähkömoottoria, joiden teho on 350 kilowattia ja vääntömomentti 800 newtonmetriä. Ne kiihdyttävät auton nollasta sataan alle neljässä sekunnissa.

Tutkielmassa auton matriisiledivaloilla ja Oled-takavaloilla tehdään kaikenlaisia taikatemppuja Vaikuttavin niistä on mahdollisuus heijastaa auton eteen suuri valaistu alueen, ikään kuin elokuvakankaan, jolla voi pelata vaikkapa ajoakun latauksen ajan tietokonepelejä tai katsoa filmiä.