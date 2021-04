Neljä plus yksi pointtia uudistuneesta Seatin myyntitykistä – kojelauta uusiksi ja värikkääksi

Yksi autonvalmistaja Seatin pitkäaikaisista tukijaloista on pienestä koostaan huolimatta Ibiza-malli. Nyt Ibizaa on uudistettu, jotta mielenkiinto pysyisi vastakin.

Ibiza esiteltiin ensi kerran 1984. Kuuden miljoonan kappaleen myynnillä se on merkin suosituin malli.

1) Nyt viidennen mallisukupolven Ibiza saa merkin nykytyyliin kaunokirjoituksella kirjaillun mallinimen takaluukkuun. Sisätiloista löytyvät uudelleen muokatut ja valaistut ilmastointisuuttimet ja aiempaa isompi tietoviihdejärjestelmän näyttö. Samalla liitettävyyspalvelut ovat kehittyneet: Apple CarPlayn ja Android Auton langattomat yhteydet ovat nyt mahdollisia.

Uudistettu ohjaamo on saanut korostevärejä ja aiempaa kehittyneempiä liitettävyysmahdollisuuksia.­

2) Kuljettajaa avustavia järjestelmiä on tullut lisää, kuten osittain autonomista ajamista tukeva Travel Assist ja Side Assist -kaistanvaihtoavustin

3) Uudistunut Ibiza on saatavilla neljällä eri moottorilla: bensiinimoottori teholuokissa 59-110 kW (80-150 hv) tai 66 kW (90 hv) kaasuhybridi, ja varustettuna joko manuaalivaihteistolla tai DSG-automaattivaihteistolla.

4) Varustelutasoja on neljä, Seatille tutut Reference, Style, Xcellence ja FR.

5) Myös Ibizan kanssa samalle perusrakenteelle kootun Aronan kevätmeikkaus on valmistunut. Ohjaamo on identtinen Ibizan kanssa, mutta puskureissa on uutta virtaa.