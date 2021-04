Audi tuo sähköautoja arkiajoon – halvimmillaan ”maaginen” hintaraja alittuu

Uutuudet numeroina

Audi Q4 35 e-tron-mallien ajoakun nettoenergiasisältö on 52 kWh.

Audi Q4 40 e-tron-mallien sekä Audi Q4 50 e-tron quattro -mallien vastaava luku on 77 kWh.

Audi Q4 35 e-tron-mallissa on 125 kW:n (170 hv) ja Q4 40 e-tron-mallissa on 150 kW:n (204 hv) sähkömoottori taka-akselilla.

Nelivetoisessa Audi Q4 50 e-tron quattro -versiossa on kaksi sähkömoottoria, joiden maksimiteho on 220 kW (299 hv). Auto kiihtyy 0–100 km/h nopeuteen 6,2 sekunnissa. Huippunopeus on 180 km/h.

Audin uusia sähköisiä SUV-malleja voidaan ladata eri vaihtoehdoilla käyttäen joko vaihtovirtaa (AC) tai tasavirtaa (DC) riippuen akkuvaihtoehdosta. Audi Q4 35 e-tron -mallin akkua voidaan ladata vaihtovirtalatauksella 7,2 kW:n teholla ja suurteholatausasemissa jopa 100 kW:n tasavirralla.

Suurempi akku, Q4 40 e-tron - ja Q4 50 e-tron quattro -malleissa, mahdollistaa vaihtovirtalatauksen 11 kW:n tehoon asti ja suurteholatauksella jopa 125 kW.

Suomessa Audi Q4 e-tron -mallien myynti alkaa ennen vappua 125 kW - ja 150 kW -tehoisilla takavetoisilla malleilla, joista Audi kertoo Q4 40 e-tron 150 kW -mallin saavuttava yli 500 kilometrin toimintamatkan (WLTP, yhdistetty).

Nelivetoisen 220 kW quattro -mallin ennakkomyynti alkaa toukokuussa, jolloin myös mallin viralliset tekniset tiedot julkaistaan. Audi Q4 Sportback -mallin ennakkomyynti alkaa osalla mallistoa jo kesäkuun aikana.