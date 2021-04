Suzuki pudotti päästöt alle haamurajan – koeajossa tuskin havaitsi ohjastavansa hybridiä

Suzuki pudotti automaattivaihteisen etuveto-Swiftin päästöt alle romutuspalkkiorajan.

Koeajoauton kylki huutaa hybridiä, mutta sen vaikutusta ajossa on vaikea todentaa.­

Swiftin pienen faceliftin jälkeen kaikkien Suomessa myytävien Suzukin henkilöautojen mallinimessä on sana Hybrid. Nelivetoisessa Swiftissä oli jo entuudestaan hybriditekniikkaa, mutta nyt samaa tekniikkaa on ympätty myös etuvetoiseen malliin.

Hybriditekniikkaa on monenlaista. Swiftin kohdalla se on janan aivan vaatimattomimmasta päästä. Mikrohybridijärjestelmän ”ajoakku” kasvoi päivityksen yhteydessä kolmesta kymmeneen ampeerituntiin.

Yhdessä 1,2-litraiselle moottorille tehtyjen taloudellistamistoimien kanssa etuvetoautomaatin normikulutus laski 5,7:stä 5,1:een l/100 km ja CO2-päästöt 128:sta lukemaan 115 g/km. Myös manuaalivaihteisen neliveto-Swiftin päästöt laskivat, mutta lukema 121 g/km on minimaalisesti yli romutuspalkkiorajan (120 g/km).

Nelivetoa ei saa automaattina, mutta 4WD:ssä on muuten huomattavasti 2WD:tä parempi varustelu.­

Hybriditekniikan olemassaolon huomaa vain mittariston infonäytöltä. Pikkupakkasella tehdyn koeajon aikana energiavirta oli pääsääntöisesti vain litiumioniakulta poispäin, ja hidastuksissa sekä jarrutuksissa tapahtui vain olemattomasti itselataamista. Kevythybridi ei liiku yhtään pelkällä sähköllä. Koeajon keskikulutus oli pari litraa virallista kulutusta korkeampi.

CVT-variaattoriautomaatin ominaisuudet pitää vain hyväksyä: mörisevästi käyvän moottorin käyntinopeus seilaa ja nousee hetkittäin melko korkeaksi. Kierroksia ja kulutusta saa nostettua vaihteiston sport-asetuksella. Ohituksissa hyödynnettäväksi tarkoitettu sport on pikkuautossa suunnilleen yhtä turha asetus kuin ”low”. Moottorijarrutuksiin ja mäkilähtöihin tarkoitettu hidasasetus menee liikkeelle lähdettäessä usein vahingossa päälle, sillä se on ”vaihdekaaviossa” suoraan D-asetuksen jatkeena.

Romutuspalkkiomallissa on radio/cd-soitin ja vain korkeussuunnassa säätyvä ratti.­

Auton koko- ja hintaluokka huomioiden vielä oudompi tekniikkayksityiskohta on, että ajonvakautuksen saa kytkettyä pois päältä. Ohjaus on tarkka ja nopea, mutta jousitus aavistuksen turhan kova.

Varustelun parantuminen kompensoi pientä hinnannousua. Ostamista helpottaa puolestaan se, että ainoa lisävaruste on ulkoväri. 4WD-mallissa on selvästi parempi GLX-varustelu kuin 2WD GL:ssä, vaikka mallien hintaero on vain 1 600 euroa.

Hintaero kasvaa merkittävästi, jos etuveto-Suzukin ostossa hyödynnetään 1 000 euron romutuspalkkiota: siinä tapauksessa Suzuki antaa vielä 2 000 euron lisäedun, joten perusvarusteisen Swift 2WD:n hinta putoaa 18 390:stä 15 990 euroon.

Vain 3,8-metrisessä Swiftissä on takana mukavasti jalka- ja pääntilaa.­

Tässä vaiheessa pitää miettiä, minkä arvon antaa nelivedolle ja sen huomattavasti paremmalle ajo- ja turva-avustinarsenaalille sekä mukavuusvarusteille. 2WD:ssä tähän sarjaan kuuluvat vain mukautuva vakionopeudensäädin ja törmäyksenestoavustin – mutta ilman GLX:ssä olevaa jalankulkijoiden tunnistusta. GL:n tehdasvarusteluun ei kuulu istuinlämmittimiä. Suomessa asennettujen kytkimien sijoittelussa ja varsinkin toiminnassa on paljon toivomisen varaa.

Reilusti avautuvan luukun takana on auton ulkomittojen mukainen tavaratila.­

Vaikka GL:stä puuttuu ratin syvyyssäätö, ajoasennon saa kohtalaiseksi. Swiftin takajalkatiloihin ei ole lämpökanavia, eikä takana ole sisävaloja, mutta takatilat ovat muuten hyvät kahdelle aikaihmisellekin: kengät mahtuvat edessä olevan istuimen alle, polvi- ja pääntilaa on mukavasti, ja pääntuet nousevat riittävän ylös.