Škoda jalkisti uudistetun Kodiaqin – huomaatko erot?

Škoda julkaisi tänään Kodiaq-mallinsa päivityksen.

Viisi- ja seitsemänpaikkaisena saatavan Kodiaqin ulkokuorta on muotoiltu ja samalla parannettu aerodynamisia ominaisuuksia, valmistaja kertoi tiistaina.

Keulailme on uudistettu kohotettua konepeltiä myöten. Samalla jäähdyttimen säleikkö näyttää aiempaa pystymmältä. Vakiona tulevat led-ajovalot, ja nyt myös Matrix ledit ovat saatavilla.

Kodiaq on edelleen tilava: takaistuimien selkänojat eteen käännettyinä autossa on tavaratilaa peräti 2 065 litraa.­

Sisätilojen ilmettä on muokattu uusilla koristelistoilla, verhoilujen kontrastisaumoilla ja led-tunnelmavalaistuksella. Ensimmäistä kertaa saatavissa ovat ergonomiset istuimet, joissa on rei'itetty nahkaverhoilu, monisuuntainen sähkötoiminen säätömahdollisuus, istuintuuletus ja hierontatoiminto.

Saatavissa olevan Virtual Cockpit -mittaristonäytön koko on 10,25 tuumaa. Avustinjärjestelmissä on uutena tarjolla aiemmasta kehitetty kuljettajan ja matkustajien ennakoiva turvajärjestelmä Crew Protect Assist. Uudessa versiossa käytetään lisänä taakse asennettuja tutkatunnistimia, joilla havaitaan peräänajovaara.

Malliston huipulle sijoittuvan RS-version visuaalinen ilme on myös uudistunut, ja autossa on nyt TSI-moottori. Volkswagen-konsernin EVO-moottorisukupolven 2.0 TSI -bensiinimoottori kehittää tehoa 180 kilowattia (245 hv), mikä on 4 kilowattia (5 hv) enemmän kuin aiemman RS-mallin bi-turbodieselmoottorissa. Uusi moottori on myös 60 kg kevyempi kuin edellinen TDI-moottori.

Myös kaksi muuta bensiinimoottoria, 1.5 TSI teholtaan 110 kW (150 hv) ja 2.0 TSI teholtaan 140 kW (190 hv) sekä 2.0 TDI -dieselmoottorit 110 kW (150 hv) ja 147 kW (200 hv) ovat Volkswagen-konsernin uusinta EVO-moottorisukupolvea.

Varusteluversiot ovat Active, Ambition ja Style sekä malliversioina L&K, Sportline ja RS.