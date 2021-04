Lasten turvakaukalo sai testissä murskatuomion – poistettu myynnistä

Yksi lasten turvakaukalo osoittautui testissä niin vaaralliseksi, että siitä varoitetaan kuluttajia jo ennen varsinaisten testitulosten julkistamista.

Euroopan eri maiden autoliittojen ja kuluttajajärjestöjen yhteistyössä toteuttaman turvaistuintestin kolaritestivaiheessa Chicco Kiros - niminen turvakaukalo irtosi sekä etu- että sivutörmäystestissä Isofix-telakasta. Irtoaminen voisi aiheuttaa tositilanteessa erittäin suuren loukkaantumisriskin.

Suomessa Autoliitto julkaisi Chiccon osalta testin tuloksen ennakkoon, koska istuimen käyttäminen voi aiheuttaa vakavan vaaran.

Valmistaja on saanut tiedon testituloksesta ja se on Autoliiton mukaan ilmoittanut vetävänsä kyseisen tuotteen markkinoilta. Chiccon mukaan telakoita on toimitettu viime vuoden heinäkuusta alkaen vajaat 2 000 kappaletta, joista suurin osa Ranskaan.

– Viallisia telakoita ei ole Chiccon mukaan toimitettu Suomeen. Turvaistuimia on kuitenkin helppo tilata netistä ja sitä tehdään jatkuvasti, joten katsoimme tärkeäksi tiedottaa asiasta jo tässä vaiheessa, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen perustelee.