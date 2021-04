IS-koeajo: Tällainen on uudistunut VW Caddy viisipaikkaisena – tilaa riittää tavaroillekin

Täydellisesti uudistuneen Volkswagen Caddyn lyhyessäkin versiossa on hyvin tilaa sekä matkustajille että matkatavaroille.

Uudessa etuilmeessä huomio kiinnittyy erityisesti puskurin alapuoliseen kennomaskiin. Parhaassa varustelussa halogeenivalot on korvattu automaattitoimisilla lediajovaloilla.­

Yllättävä tieto: Caddy oli ainakin ennen korona-aikaa Suomen kolmanneksi myydyin taksiauto, ja joka kolmas Suomessa viime vuosina myydyistä 500–600 Caddy-henkilöautoista on päätynyt takseiksi. Taksimyynti painottunee pidempään Maxi-malliin, joka saapuu Suomeen kevään aikana.

Perhekäyttöön sopivan viisipaikkaisen mallin koeajon perusteella Caddyn eväät ovat parantuneet sekä yksityisauto- että taksimarkkinoilla. ”Caddy lyhyt” muuttui Volkswagenin kielenkäytössä ”Caddy normaaliksi”, kasvoihan se pituutta (93 mm) ja leveyttä (62 mm). Matkustamon kannalta tärkeää on myös akselivälin 73 millimetrin pidentyminen.

Kojelaudassa on paljon samaa kuin Golfissa. Istuinlämmittimien käyttö kosketusnäytöstä on huono ratkaisu.­

Parhaaseen Style-tasoon kuuluu muun muassa 10-tuumainen digitaalimittaristo.­

Uudistunut Maxi on edeltäjäänsä lyhyempi sekä pituuden (24 mm) että akselivälin (36 mm) osalta, ja molempien korimallien umpipakettiautossa on hiukan aiempaa vähemmän tavaratilaa: Caddy Cargossa 3,1 (–0,1 m3) ja Maxi Cargossa 3,7 kuutiota (–0,5 m3).

Pakettiautomaisesta korista huolimatta melutaso pysyy asiallisena.­

Lyhyempi Caddy on aina viisipaikkainen, Maxi alinta Kombi-varustetasoa lukuun ottamatta seitsemänpaikkainen. Kolmen hengen penkki on jaettu kahteen erisuureen osaan, ja osat voidaan paketoida pystyyn etunojien taakse tai irrottaa kokonaan. Seitsemänpaikkaisessa on nyt kaksi erillisistuinta, mikä helpottaa niiden poistamista ja parantaa tilojen muokattavuutta.

Apukuskin puolella oleva yksittäiskipattava penkki kertoo siitä, että Kombi-tasolla on vakiona vain oikeanpuoleinen sivuliukuovi. Koeajoauton molemmissa liukuovissa oli ovien käyttöä merkittävästi helpottaneet sähköiset lukkosylinterit (215 euroa / kpl). Kiinnivetoautomatiikan ansiosta ovi imaisee itsensä kiinni.

Etuistuimet ovat hyvät. Samaa voi sanoa työskentelyolosuhteista.­

Leveät liukuovet helpottavat sisäänkäyntiä. Lisäksi korkeassa autossa on reilusti pääntilaa. Kaikilla kolmella paikalla on sekä istuimessa että nojassa jonkin verran sivuttaistukea. Jalkatilaa on riittävästi mutta ei yhtään liikaa. Parhaisiin varusteluihin kuuluvat ”lentokonepöydät” kutistavat polvitilaa.

Takapenkki on jaettu kahteen osaan, jotka saa sekä pystyyn että kokonaan irti.­

Yläreunasta saranoitu iso takaluukku on raskas käyttää. Jo perusmuodossa kontti tarjoaa reilusti tasasivuista tilaa. Penkkien poisto kasvattaa tasapohjaisen tilan pituuden noin 1,6 metriin. Takatilojen plusominaisuuksiin kuuluu myös hyvä sisävalaistus.

Etuistuimet ja kuljettajan työskentelyolosuhteet edustavat hyväksi koettua Volkswagen-linjaa. Varustetason nosto lisää kojelaudan digitalisaatioastetta. Kojelaudan elementit ovat tuttuja uudesta Golfista.

Kosketuskytkimien ryhmä on hiukan paremmin kuljettajan näkökentässä kuin Golfissa. Radion käyttö hoituu onneksi ratin kytkimillä, mutta istuinlämmittimiä pitää käyttää kosketusnäytön kautta. Vaikka takana on nyt lehtijousien sijaan kierrejouset, meno ei ole kuitenkaan niin vakaata, etteikö kosketusnäytön näpelöinti aiheuttaisi virhepainalluksia.

Tavaratila on muodoltaan hyvä, mutta ison ja raskaan takaluukun sulkeminen sekä avaaminen korvaa tiukan jumppahetken.­

Ajettavana Caddy on ”normaali” Volkswagen, eli helppo ja yllätyksetön. Jousitus on kantava, mutta ei kuitenkaan häiritsevän kova. Pakettiautomaisesta korista huolimatta melutaso pysyy asiallisena. Seisontajarru on sähkötoiminen, ja DSG-kaksoiskytkinautomaatin käyttö hoidetaan pienellä vaihteenvalitsinvivulla.

Nykytrendin vastaisesti Caddyn saa nyt alkuvaiheessa vain eritehoisina bensa- ja dieselversioina. Koeajoautossa olleen 122-hevosvoimaisen dieselkoneen saa myös nelivetoisena, mutta tällöin vain manuaalivaihteisena.

Varuste- ja lisävarustelista on sen sijaan samantapainen kuin uudessa Golfissa. Ainutlaatuinen lisävaruste on retkeilyautovarustus: California-mallinimellä myytävässä mallissa on takaosaan levitettävä vuode ja minikeittiö.