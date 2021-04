Ram 1500 TRX näyttää joltain toiselta planeetalta maapallolle lennähtäneeltä giganttiselta järkäleeltä.

Väkivahvasta, mekaanisesti ahdetusta V8-moottorista, aavikkoralleihin tarkoitetusta alustasta ja miehistöohjaamoisesta avolavasta muodostuu ainutlaatuinen kokonaisuus.

Ram päätti näyttää Ford F-150 Raptorille kaapin paikan Yhdysvaltojen avolavamarkkinoilla. Niinpä se asensi 1500-malliinsa V8-moottorin, jonka lempinimi Hellcat kertoo oikeastaan kaiken oleellisen voimanlähteen tehosta.

Tietenkään asia ei ollut noin yksinkertainen, mutta tuloksena oli nopein ja väkevin sarjatuotannossa oleva pick-up. Innostus 1500 TRX:ää kohtaa on niin valtava, ettei niitä valmistu kysyntää vastaavasti. Tänä vuonna Eurooppa saa virallisen kanavan kautta ainoastaan 150 TRX:ää, joista Suomen osuus on kaksi (!) autoa. Innostus on jopa niin suuri, että tällä hetkellä asiakkaat ovat valmiita maksamaan TRX:stä 15 000 euroa yli suositushinnan.

Konepellin kyhmy ei ole pelkkä koriste, vaan sen kautta imetään ilmaa mekaaniselle ahtimelle.­

Korkea kori kertoo maastokelpoisuudesta ja mahtavankokoiset pakoputket moottorin tehosta.­

Ram 1500 TRX näyttää giganttiselta järkäleeltä. Jo Ram 1500:n perusmalli on kauniisti sanottuna kookas, mutta TRX on vielä parikymmentä senttiä leveämpi. Auton alla on hurjan kokoiset 325/65 R 18 -renkaat ja koria on nostettu jousituksen avulla viisi senttimetriä. Niinpä maavaraa on kolmekymmentä senttiä. Autolla voi kahlata melkein metrin syvyisessä vedessä.

IS pääsi tutustumaan auton ominaisuuksiin Lohjalla sijaitsevan Pois Tieltä! -safaripalvelun maille. Jo ihan maantieasetuksissa eli automaattisella nelivedolla auto eteni mainiosti. Kun mäki jyrkkeni ja lumen määrä kasvoi, matkan jatkuminen varmistui siirtymällä hitaaseen nelivetoon ja samalla saattoi lukita tasauspyörästöt.

Yksi kuva ei pysty edes kertomaan koko totuutta siitä, kuinka paljon ohjaamossa on tilaa. Keskikonsoli on joka tapauksessa puolen metrin levyinen.­

Mittaristo on selkeä ja keskellä näkyy kulloinkin käytössä oleva ajotila, joista Baja tekee mahdolliseksi ajaa toistasataa maastossa.­

Ram rämpii maastossa mainiosti ihan normaalilla nelivedollakin, mutta hidas välitys ja akselilukot auttavat pahimmissa paikoissa. Launch-nappi varmistaa parhaan mahdollisen kiihtyvyyden.­

Hauskinta möyriessä oli tunne siitä, että muta ja muut ikävät asiat olivat kaukana ulkopuolella. Valtavan tilavan ohjaamon materiaalit ovat jotain aivan muuta kuin Ramin työkalumaisessa perusmallissa,

Jo moottorin käynnistyminen saa hymyn huulille, sillä kookkaan V8:n jylinä ja mekaanisen ahtimen vinkuna soivat kuin upea sinfonia. Kaasupolkimen painallus kertoo ahtimen ottavan vallan, minkä jälkeen maisema vaihtuu vilkkaasti.

Sähkösäätöinen istuin on mukava ja hyvän ajoasennon löytää, kun myös ohjauspyörässä ja polkimissa (!) on säädöt.­

Taakse on helppo kiivetä ja tilaa on mahtavasti kolmellekin.­

Tyhjänä 1500 TRX painaa melkein kolme tonnia, mutta kun voimaa on riittävästi, ei lastikaan vaikuta suorituskykyyn. Nollasta sataan auto kiihtyy alle viidessä sekunnissa ja varttimailikin on takana vajaassa 13 sekunnissa, jolloin loppunopeus on 174 km/h. Paljon sen kovempaa auto ei kuljekaan, sillä valtavat maastorenkaat kuumenisivat liikaa ja alkaisivat ennen pitkää sulaa alle.

Sellaista ongelmaa ei tosin ole Suomessa, jossa TRX rekisteröidään kevytkuorma-autoksi, ja sen huippunopeus on rajoitettu lukemaan 80 km/h – tai no muutama kilometri päälle.

Käytännöllisyys ei ole ihan huipussaan, sillä varapyörä vie suuren osan hyvin suojatusta lavasta.­

En kokeillut, miten vauhdikkaasti Ram etenee mutkaisella asvalttitiellä. Uskon, että ihan hyvin, mutta se ei ole auton ominta aluetta. Alusta on suunniteltu toimimaan yli 160 km/h nopeudella aavikolla, joten auton pitäisi sopia kaikkein röykkyisimmillekin suomalaisteille.

Hämmästyttävintä tilavassa TRX:ssä on sen mukavuus. Kaikki alkaa tiloista, joita on mahtavasti niin edessä kuin takana. Maantiellä leppoisasti ajaessa on helppo unohtaa olevansa ”tavara-autossa”, sillä auto on varusteltu hulppeasti.

Kuljettajan apuna on valtavasti erilaisia järjestelmiä aina tuulilasin heijastusnäyttöä myöten. Matkatessa voi nauttia Harman Kardonin 19 kaiuttimen erinomaisesta äänentoistosta ja ihailla taivasta avattavan panoraamalasikaton läpi.

Onko Ram 1500 TRX:ssä mitään järkeä? No, ei kovin paljon. Kyllä sitä voi käyttää työajoonkin, sillä kantavuutta on kuusisataa kiloa ja perävaunupaino on melkein 3,7 tonnia. Tuollaiseen käyttöön löytyy varmasti käytännöllisempiä ja halvempia vaihtoehtoja. Harvassa ovat kuitenkaan ne autot, joiden koeajoa on odottanut yhtä innokkaasti kuin tätä. TRX jätti jälkeensä voimakkaan kaipuun uuteen tapaamiseen.

Kaikki tässä maailmassa ei onneksi rakennu rationaalisuuden varaan, vaan jotkin asiat perustuvat edelleen tunteisiin.