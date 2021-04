Noin joka viides suomalainen on auttanut muita liikenteen onnettomuuspaikalla ja lähes yhtä monella on kokemusta avunsaamisesta, selviää finanssiryhmä LähiTapiolan tuoreesta kyselystä.

Uuteen tieliikennelakiin on kirjattu, että tienkäyttäjän on jäätävä onnettomuuspaikalle ja kykynsä mukaan avustettava loukkaantuneita.­

Kyselyn tulosten mukaan enemmistö suomalaista arvelee osaavansa toimia, jos saapuisi tai joutuisi tien päällä onnettomuustilanteeseen.

Runsaat 70 prosenttia vastaajista sanoo, että osaisi hälyttää apua ja 63 prosenttia kertoo, että tietäisi suunnilleen, missä järjestyksessä kannattaisi soittaa apua, auttaa muita henkilöitä ja varoittaa muuta liikennettä.

Ensiapua uskoo osaavansa antaa joka kolmas.

– Ensiavun osaajien määrä kuulostaa yllättävän pieneltä, kun ottaa huomioon, kuinka moni suomalainen on käynyt ensiapukurssin, ja auttamistaitojahan meillä opetellaan jo koulussa. Tässä saattaa olla pientä epäselvyyttä ensiavun anto -käsitteestä tai ehkäpä pelkoa siitä, että saattaisi tehdä jotain väärin. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että hyvin pienetkin teot voivat auttaa onnettomuuteen joutunutta. Jo soitto hätäkeskukseen on ensiapua – ei se tarkoita vain haavojen sitomista tai elvyttämistä, sanoo tiedotteessa Punainen Risti Ensiavun hallintopäällikkö Mirja Sjöberg.

Sjöberg kannustaa tekemään ensin tilannearvion, eli selvittämään mitä on tapahtunut ja onko joku loukkaantunut. Ennen toimiin ryhtymistä on hyvä myös pysähtyä muutamaksi sekunniksi, jotta hahmottaa, mitä on tapahtunut.

– Jos paikalla on useampi auttaja, on tehtäviä hyvä jakaa. Tärkeintä on ensin auttaa mahdollisia hädässä olevia ja hälyttää apua hätänumerosta 112. Hätäkeskuksesta saa myös ohjeita, kuinka loukkaantuneita voi auttaa. Auttamisjärjestys voi tietysti vaihdella tilanteesta riippuen, mutta olisi hyvä, että yksi auttajista voisi lähteä varoittamaan muuta liikennettä ja viedä varoituskolmion, sanoo Sjöberg.

Jo onnettomuuspaikalle saapuessa on syytä muistaa varovaisuus. Jos pysähdyt auttamaan, oma auto on syytä pysäköidä turvallisesti tien reunaan ja kytkeä hätävilkut päälle.

Nykyisen tieliikennelain mukaan muuta liikennettä voi varoittaa hätävilkuilla myös liikkuvasta ajoneuvosta. Aiemmin tämä on ollut kiellettyä.

Uuteen tieliikennelakiin on myös kirjattu, että tienkäyttäjän on jäätävä onnettomuuspaikalle ja kykynsä mukaan avustettava loukkaantuneita tai muutoin osallistuttava onnettomuuden vaatimiin toimenpiteisiin.

Käytännössä riittävä toimi on useimmiten soitto hätäkeskukseen. Jos hätäilmoituksen tekee 112 Suomi -kännykkäsovelluksen kautta, pelastusviranomaiset saavat suoraan myös onnettomuuspaikan sijaintitiedot.

– Nykyisten suositusten mukaan loukkaantunutta ei tarvitse siirtää pois autosta, ellei se ole esimerkiksi tulipalovaaran takia välttämätöntä. Vähintä, mitä voi tehdä, on varmistaa, että toisen hengitys kulkee. Jos turvavöissä istuvan tajuttoman loukkaantuneen pää roikkuu alaspäin, nosta se kahdella kädellä tukien ylös penkin niskatukea vasten ja tarkista, että hän hengittää. Jää myös tukemaan tajuttoman päätä, jotta hengitystiet pysyvät auki, kunnes ammattiapu saapuu paikalle.