Autoihin ilmestyneet elämää helpottavat varusteet voivat aiheuttaa myös riesoja.

Avaimenperässä olevan kauko-ohjaimen vahinkopainallus voi johtaa kosteusvaurioihin ja tavaroiden katoamiseen. Kauko-ohjattu keskuslukitus on tänä päivänä vakiovaruste lähes kaikissa uusissa autoissa. Kaukosäätimen perustoiminnot ovat ovien ja takaluukun lukkoja avaaminen ja sulkeminen. Varsin usein kaukosäätimellä pystyy käyttämään myös sähkötoimisia ovien ikkunoita, katto- ja takaluukkua.

Takaluukun painike on kaukosäätimessä usein hiukan kohollaan, joten se – mutta yhtä hyvin myös lukkojen avauspainike – saattaa painua taskussa tai laukussa vahingossa niin, että kytkimen takana oleva toiminto käynnistyy.

Keskuslukituksen tahaton avaus tuottaa harvoin ikäviä yllätyksiä lukituksen osalta, sillä lukot sulkeutuvat yleensä automaattisesti noin puolen minuutin kuluttua, jos mitään luukkua tai ovea ei avata. Sen suhteen on autokohtaisia eroja, avaako takaluukun avaus myös ovien lukot, ja jos avaa, lukittuvatko ovet ja takaluukku luukun sulkemisen jälkeen.

Jos ikkunat ovat avautuneet vahingossa, auto saattaa tuulettumisen lisäksi kostua pahastikin, ja huonolla tuurilla auto kokee myös ilkivaltaa.­

Monessa autossa on myös tuuletusavauksena tunnettu mukavuustoiminto, joka avaa ikkunat ja kattoluukun, kun avaimen avauspainiketta painetaan pitkään. Nimensä mukaisesti tuuletusavauksen ideana on, että ikkunat ja kattoluukun pystyy avaamaan esimerkiksi terassilta, ennen kuin kuumalla autolla lähdetään liikkeelle.

Se, että tällä ominaisuudella varustettu auto on tuulettumassa ilman, että kuljettaja on tietoisesti käynnistänyt toiminnon, ei ole kuitenkaan mitenkään epätavallista. Sateella tapahtuvan tuulettamisen seuraukset voivat olla todella pahat, mutta kuiva kelikään ei ole sen parempi asia, sillä autossa olevat tavarat – ja jopa koko auto – on helppo kähveltää.

Takaluukun avautuminen vahingossa voi pahimmassa tapauksessa johtaa luukun vaurioitumiseen. Takaluukun avautumiskorkeutta voi monissa autoissa säätää.­

Varmin ja helpoin tapa välttyä tuuletusavauksen aiheuttamalta ikävältä yllätykseltä on kytkeä se pois päältä ajoneuvoasetukset-valikosta.

Vahingossa avautunut takaluukku on tietysti vähintäänkin yhtä huono asia kuin ikkunoiden ja kattoluukun vahinkoavautuminen, mutta takaluukun kohdalla vaarana on lisäksi se, että luukku avautuu paikassa, missä se ei mahdu avautumaan.

Kauko-ohjaimen virhepainalluksen seurauksena avautunut takaluukku voi tuottaa ikäviä yllätyksiä: tavaratila ja tavarat kastuvat, tai tavarat lentävät ulos autosta tuulen tai pitkäkyntisen ohikulkijan avustamana.­

Sama vahinkovaara liittyy myös jalkapyyhkäisyllä toimivaan takaluukkuun sillä erotuksella, että handsfree-toiminto toimii vain silloin, kun avain on luukun läheisyydessä. Luukku voi kuitenkin avautua vahingossa, kun auton alta kolataan lumia tai autoa pestään.

Ovien, ikkunoiden ja luukkujen avautumisasetuksia pystyy säätämään auton valikosta. Jos mukavuusavausta ei oikeasti tarvitse, se kannattaa kytkeä pois päältä.­

Kauko-ohjaimessa olevia toimintoja ei yleensä pysty muuttamaan kuin korkeintaan merkkiliikkeessä, ja lisäksi tällainen auton perusominaisuuksien muuttaminen on varsin tyyristä touhua.