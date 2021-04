Mercedes-Benz on selvittänyt pakettiautojen jarruongelmaa viime vuodesta alkaen

Mercedes-Benz on selvittänyt viime vuoden lopulta alkaen nykyisen Sprinter-mallin takajarruissa ilmennyttä vuotoa. Ongelma koskee osaa sähköisellä seisontajarrulla varustetuista autoista.

Saksassa ilmeni viime vuonna vuotoja paljon ajettujen Sprintereiden takajarrujen työsylintereissä. Paljon ajettu tarkoitti yli 60 000 kilometriä, ja tähän liittyi myös se, että autolla oli ajettu paljon sellaista ajoa, missä sähköinen seisontajarru oli kytkeytynyt usein. Käytännössä kyse on jakeluajossa olleista Sprintereistä.

Vian korjaaminen edellyttää lähinnä takajarrusatuloiden uusimista, mutta ilmeisesti korjausten aloitusta on viivästyttänyt se, että ongelma ei koske kuin pientä osaa tuotannosta.

Normaalisti autotehtaiden huoltokutsut koskevat jonkin tietyn aikakauden autoja, mutta nyt ilmeisesti vain tietyn alihankkijan valmistamilla jarrusatuloilla varustettuja autoja, joita on käytetty yhdessä muiden alihankkijoiden valmistamien jarrusatuloiden kanssa. Mercedes-Benz ei luonnollisestikaan halua korjata autoja, joissa tätä ongelmaa ei ole odotettavissa.

Mercedes-Benzin hyötyautot maahan tuova Veho on saanut nyt tiedon niistä autoista, jotka se kutsuu jarruremonttiin. Vehon kautta on Suomeen myyty vain 28 tällaista Sprinteriä. Mahdollisesti harmaatuotuihin Sprintereihin Vehon velvollisuudet eivätkä edes tiedot ulotu.

Sprinterin takajarruissa ilmenevä vuoto ei tiettävästi liity auton vetotapaan vaan sähkötoimiseen seisontajarruun.­

Oman kategoriansa muodostavat Sprinter-alustaiset matkailuautot, joiden merkittävin käyttäjä on saksalainen Hymer. Suuri matkailuautovalmistaja on joutunut loppuvuodesta alkaen viivästyttämään valmiiden Hymer-Mercedesten toimituksia maahantuojilleen, sillä Sprintereiden jarruja on korjattu matkailuautovalmistajan tuotantolaitoksilla. Suomessa on kuitenkin ajossa myös sellaisia Sprinter-alustaisia matkailuautoja, joita ongelma koskee. Näiden autojen kohdalla korjauskutsukirjeiden lähettäjinä toimivat niiden maahantuojat, ei siis Veho.

Mercedes-Benziltä painotetaan, että vika ei iske kuin salama kirkkaalta taivaalta. Jos jarruissa esiintyy vuotoa, niin kuljettaja huomaa sen ensin jarrupolkimen ”pehmentymisenä” ja polkimen liikeradan kasvuna. Jos tätä signaalia ei huomata, niin jossakin vaiheessa mittaristoon syttyy jarrunesteen vähenemisestä kertova merkkivalo. Viimeinen keino kuljettajan huomion kiinnittämiseksi lienee ainakin automaattivaihteisessa autossa se, että auto ei suostu enää liikkumaan.