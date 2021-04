Tamperelainen Raija Nieminen, 76, oli alan pioneeri, kun kunnallinen pysäköinninvalvonta alkoi Suomessa vuonna 1971. Ikävimmät työkokemukset Nieminen sai ruumishuoneen parkkipaikalla.

Torstai 1. huhtikuuta 1971. Silloin se alkoi. Kunnallinen pysäköinninvalvonta Suomessa.

– Alussa meitä oli kaksi poikaa ja neljä tyttöä. Ja toimistonhoitaja, yli 35 vuoden työuran ennen eläköitymistään alalla tehnyt tamperelainen Raija Nieminen, nyt 76, muistaa.

”Tässä he ovat: Tampereen lahjomattomat tytöt Raija Nieminen (vas.), Anneli Sibakov ja Terhi Hairio sekä esimies Matti Kyykoski ja parkki-Pertti Virtanen”, kerrotaan vuoden 1971 kuvatekstissä.­

Raija Niemisen alkuperäinen virkamerkki vuodelta 1971 on tallessa pysäköinninvalvonnan toimistossa.­

Oli aprillipäivä, mutta viininpunainen virka-asu baskereineen ei ollut mikään vitsi. Pikakoulutuksen tehtäväänsä saanut Nieminen askelsi työparinsa kanssa Tampereen keskustaan katsomaan, ovatko autot sääntöjen mukaan pysäköityjä.

– Ensimmäisinä päivinä ei annettu sakkoja, huomautuksia vain. Annettiin ihmisten tottua, että tällainen ihmeellinen juttu on tullut kaupunkiin.

Ihmeellisyydellä oli virallinen ammattinimikekin: kunnallinen pysäköinnin valvonta-apulainen.

Raija Nieminen oli Suomen ensimmäinen lappuliisa.­

Tampere ei ollut asialla yksin. Aprillina valvonta alkoi myös Oulussa ja Porissa. Tosin vain Tampereella valvonta-apulaisilla oli heti käytössään myös virka-asut. Myöhemmin vuoden 1971 aikana kunnallinen valvonta levisi myös Helsinkiin, Espooseen, Jyväskylään, Lahteen ja Turkuun.

Syystäkin. Parkkimittareiden tarkastaminen ja vääriin paikkoihin autonsa jättäneiden kuskien sakottaminen oli työ, joka oli aiemmin kuulunut poliisille. Autoilun nopean lisääntymisen ja kaupunkien kasvun vuoksi tilanteeseen piti saada muutos.

Muutos oli näkyvä ja tuntuva. Kärjistäen: kunnioitusta herättävien poliisimiesten sijaan päävastuu sakottamisesta siirtyi tyttösille.

Otollinen tilanne vähättelylle, jopa pilkalle. Puoli vuosisataa sitten autoilu oli muutenkin lähinnä vain miesten hommaa. Kuinka nyt naiset voisivat ymmärtää mitään pysäköinnistä?

– Pian ihmiset kuitenkin tottuivat meihin, Nieminen muistaa.

Raija Nieminen (oik.) ja kollega työssään huhtikuussa 1971.­

Raija Nieminen 50 vuotta lappuliisa-aikakauden alun jälkeen. Vieressä Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki.­

Virallista valvonta-apulaisen ammattinimikettä harva oppi käyttämään. Kaikki puhuivat lappuliisoista – tunnettiinhan saman ammatin harjoittajat (tässäkin asiassa) edelläkäyneessä länsinaapurissa nimellä lapplisa.

Muutama vuosi aiemmin moni suomalainen oppi The Beatles -yhtyeen avustuksella tuntemaan myös Niemisen brittikollegat, meter maid -nimellä kutsutut.

Näin kävi, kun eräs ammattikunnan edustaja kirjoitti kymmenen shillingin sakkolapun Paul McCartneylle, joka oli pysäköinyt autonsa väärin Abbey Road -studion lähettyville.

Kokemuksesta syntyi Lovely Rita -laulu, jossa McCartney kertoo meter maidin näyttävän vähän sotilaalta.

Mittarineitoja Suomen valvonta-apulaisista ei kuitenkaan tullut. Lappuliisan rinnalla tunnetaan sen sijaan nimitys parkkipirkko.

Liisat ja pirkot, halventavaa vai ei?

– En missään tapauksessa kokenut sitä koskaan halventavana, ei kukaan työkaverinikaan, Nieminen kuittaa.

Virallinen nimi unohdettakoon siis myös tässä.

Tampereen kunnallisten pysäköinnin valvonta-apulaisten virka-asusta tehtiin versio, joka sopi nuken ylle. Raija Niemisen alkuperäinen virka-asu on tallessa Vapriikki-museon varastossa.­

Raija Nieminen (vas.) ja Pirkko Korhonen esittelevät virka-asujaan 90-luvun paikkeilla.­

Vuonna 1971 kaikki tapahtui nopeasti.

– Yhtenä päivänä äitini soitti. Hän oli lukenut Aamulehdestä, että minut oli valittu töihin kaupungin pysäköinninvalvontaan. Olin jo itse unohtanut hakeneeni sinne töihin.

– Meidät koulutettiin töihin yhdessä kuukaudessa. Koulutukseen kuului myös matkustajien neuvontaa ja sitä miten käyttäytyä. Kävimme myös hakemassa virka-asut itse Helsingistä.

Nieminen toimi lappuliisojen keulakuvana Helsingin Sanomien jutussa. Ensimmäisenä työpäivänään Nieminen kertoi HS:lle olevansa ulkoilmaihminen ja työn kiinnostavan siksi, että siinä “pääsee keskusteluihin uusien ihmisten kanssa”.

Odotukset toteutuivat. Vaikka Nieminen sai näkyvän työnsä vuoksi olla vuosikymmeniä silmätikkuna, hän muistelee työuraansa valoisalla mielellä.

– Ihmiset olivat ihania. Monista, joita sakotin, tuli lopulta ystäviä, joiden kanssa aina tervehdittiin.

– Vieläkin minut muistetaan. Juuri yhtenä päivänä eräs mies kysyi Kauppahallin kulmalla, että ootko sää se lappuliisa, reilut 10 vuotta eläkkeellä ollut Nieminen nauraa.

Selvää se, ettei lappuliisaan aina suhtauduttu ymmärryksellä. Niemisen päälle ei kuitenkaan koskaan käyty.

– Laukussa oli kaasusumuttimet. Koskaan ei niitä tarvinnut käyttää.

Ikävimmästä päästä Nieminen muistaa tamperelaisen Lehtimiehet-yhtiön kustantaman Hymy-lehden kiusanteon.

– Se oli ihan hirveää. Hymy kulki meidän edellä kadulla ja maksoi mittareita. Pommitusta kesti pitkään, enemmän kuin vain viikkoja. Saivat lehtiin kirjoituksia, että tällaista on tullut kaupunkiin. Ja naisia vielä!

– Kaiken maailman kujeita, eikä me voitu kirjoittaa sakkolappuja. Me kyllä tiedettiin, ettei työmme siihen kiusantekoon lopu. Mutta sensaatiohan me olimme. Joka paikassa näytillä.

Tämä luultavasti 80-luvun kolikkomittari asennossa, joka tiesi aikanaan virhemaksua.­

Työ oli työtä. Sakot piti kirjoittaa, vaikkei olisi aina halunnut. Ehkä vaikein paikka oli Tampereen yliopistollisen sairaalan ruumishuone, jonka eteen ajaneilla pysäköintisääntöjen noudattaminen ei välttämättä aina ollut päällimmäisenä mielessä.

– Monta kertaa tuli itku, kun oli sen lapun antanut, Nieminen myöntää.

Hävytöntä palautetta tuli enimmäkseen naisilta. Usein syy oli tosin joku muu kuin varsinainen pysäköinti. Muistot vievät 70-luvun puoliväliin, kun Hämeenkadulle nousseen uuden Sokoksen edessä oli autoja sakkopaikoilla.

– Miehet odottivat vaimojaan autossa. Pian Sokokselta tulee nainen, joka haukkui minut pataluhaksi, kun olin vikittelemässä hänen miestään!

Jotkut paikat vähän pelottivatkin.

– Mutta aika hyvin pärjättiin. Meitä tarkkailtiin paljon, ja piti vaan olla positiivinen. Ihmiset oppivat ymmärtämään, ettei me pahoja olla, ja jotkut lähettivät toimistoon jopa kakkuja. Kahviakin meille tarjottiin Tammelan torilla.

Vuonna 1971 ei Tammelan puolelle rautatietä tarvinnut tosin vielä mennä. Niemisen muistikuvan mukaan pysäköinninvalvonta koski alussa lähinnä Hämeenkatua ja muutamia sen lähikatuja.

2. huhtikuuta 1971 ilmestyneessä Aamulehdessä kerrotaan pysäköintimittareita olleen alueella noin 500. Hiljalleen valvottava alue kasvoi, kun puutalojen tilalle nousi uusia kauppakeskuksia.

– Joskus 70-luvun lopulla saatiin ensimmäinen autokin, Escortti. Autonkuljettaja rahasti kasetin, minä veivasin mittariin virtaa.

Pysäköintivirhemaksu oli valvonnan alkaessa 20 markkaa, mikä vastaa nykyisin noin 28 euroa.

Halpaa! Nykyisin virhemaksu Tampereen ydinkeskustassa on 80 euroa.

50 vuotta sitten koko Hämeenkatu oli molemmin puolin täynnä parkkimittareita. Ei ole enää. Henkilöautolla kadulle ei ole edes asiaa. Pian kadun pääliikenneväline on ratikka.

– Kaupunkikuva on muuttunut täysin, Nieminen tiivistää.

– Itse ihmettelin viime vuonna, kun autoja alkoi olla pysäköitynä nokka väärään suuntaan. Pian ymmärsin, että laki oli muuttunut.

Arvatenkin satojatuhansia parkkisakkoja kirjoittanut eläkeläinen ei ota enää pulttia väärin pysäköidyistä autoista.

– Ei, ei, ei! Huomaan kyllä väärin pysäköidyt, mutta annan niiden olla.

Että ei ihan elämäntehtävä sentään!

Pysäköinnintarkastajan tunnistaa Tampereella nykyisin tällaisesta logosta.­

Rammstein-faneja ei parkkisakko haitannut

Tampereen kaupungin vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki korostaa, ettei työssä ole kyse kiusanteosta. Liikenneturvallisuuden lisäksi valvonnan avulla laitetaan kaupungin tonttimaa tuottamaan rahaa yhteiseen kassaan ja tehdään pysäköinnistä oikeudenmukaisempaa.

– On niitäkin, jotka yrittävät päästä kiekkopysäköinnin avulla ilmaiseksi vuodet läpeensä. Valvonnan ansiosta ihmiset myös pääsevät autolla paremmin asiointipaikoille.

Valvontajakso esimerkiksi päiväkodin tuntumassa Hervannassa paljastaa, että työllä on merkitystä.

– Päiväkodista kerrottiin, että nyt on rauhallisempaa, eikä autoja ajeta enää kävelytielle.

Mutta kun virhemaksu osuu omalle kohdalle, tilanne on toinen. Yksi laputettu juoksi hiljattain Huringin perään ja tarttui kiinni.

– Kyseessä oli korkeintaan lievä pahoinpitely, joka on asianomistajarikos. Päätin, etten tee rikosilmoitusta. Työturvallisuusilmoituksen tein kuitenkin, sillä uhkatilanteiden kartoittaminen on tärkeää.

Sami Hurinki.­

Huringin mukaan viranomaisten kunnioitus on hiljalleen vähentynyt. Se näkyy myös tarkastajien kohdalla.

– Harmistuminen purkautuu aggressiona, normaalisti huuteluna ja solvaamisena. Joskus käydään kiinni tai estetään auton liikkuminen. Koulutuksessa korostetaan, että aina on parempi vetäytyä kuin jatkaa tilannetta.

– Kerran yksi nainen ajoi viereen ja käski hankkimaan kunniallisen ammatin, Hurinki nauraa.

On myös autoilijoita, jotka eivät ota liikaa pulttia.

– Yksi mies sanoi autolle tullessaan, että eihän tässä mitään, maksetaan mobiilimaksulla saman tien pois.

Toisille parkkisakko on jopa taktinen ratkaisu.

– Kerran viisi äijää oli menossa Rammsteinin keikalle. Kun he huomasivat, että olen antamassa heille parkkisakkoa, he laskivat, paljonko se tekee yhtä miestä kohden. Päättivät jättää auton siihen.

80 euroa jaettuna viidellä on 16 euroa. Halpaa vai ei?

Vuonna 2004 Tampereen pysäköinninvalvontaan töihin tullut nykyinen katutarkastaja Jaska Eskola ehti tehdä töitä myös Raija Niemisen aisaparina.­

Pysäköinninvalvonnan toimisto sijaitsee Frenckellin vanhassa toimistorakennuksessa aivan Keskustorin tuntumassa.­