IS:n ensitesti: Näin Toyotan uusi täyssähköinen pakettiauto erottuu

Myös Toyota aloittaa esiinmarssinsa kasvaville sähköpakettiautojen markkinoille.

Aseena täyssähköpakujen markkinataistossa on uusi ranskalaista alkuperää oleva konsernipakettiautomalli, joka tottelee Toyotan merkin alla nimeä Proace EV.

Pääsimme kokeilemaan ensimmäisiä Suomeen saapuneita sähkö-Proaceja heti tuoreeltaan, pikaisen Porvoo-Helsinki -siirtymän puitteissa.

Vastaavasta Citroën e-Jumpy:sta, Opel Vivaro-e:stä ja Peugeot e-Expertistä Proace EV eroaa paitsi keulaltaan, myös jo ihan mallivalikoimaltaan. Korimalleja on nimittäin saatavilla vain kaksi, eli lyhyt 4,6-metrinen ja selvästi pidempi 5,3-metrinen.

Pikalatauksella matka jatkuu kahvitauon jälkeen, mutta käytännössä sähköpakulle pitää olla myös oma vakioitu koti- tai yrityslatauspaikkansa – jossa se saa seistä säännöllisesti useita tunteja vuorokaudessa.­

Akkukoot ovat pidempikorisessa 50 kWh ja 75 kWh ja ne tarjoavat sisarmerkkien tapaan 230 ja 330 kilometrin toimintamatkat. Lyhyt ”tumppimalli” on sen sijaan Toyotallakin aina pikkuakkuinen.

Pienemmän koriversion kantavuus on tasan tuhat kilogrammaa ja isomman 1275 kiloa.

Malliston osalta tilanne on muutoinkin toyotamaiseen tapaan hyvin yksinkertainen, eli mm. tehdasnavin ja kaistavahdin sisältävää erikseen valittavaa teknologiapakettia lukuun ottamatta kaikki on Toyotassa aina vakiona, eikä perusauton tehdasräätälöintimahdollisuuksia ole lähellekään niin paljoa kuin vaikkapa vastaavassa Opel Vivaro-e:ssä

Sähkökäytön osalta kiintoisin yksityiskohta on auton sisäinen laturi, joka on Toyotan Proace-malleissa aina 11-kilowattinen, kun esimerkiksi jo mainitussa Opelissa saatavilla on myös hitaampi 7,4 kW:n latauslaite. Se ja muutamat muut varuste-erot selittävät myös osaltaan Proace-valikoiman hinta-eroja vastaaviin konsernisisartuotteisiin nähden.

Ajoltaan Toyota Proace EV on luonnollisesti täysin samanlainen kuin esimerkiksi Opel Vivaro-e ja muut alussa mainitut automallit, eli tämän suhteen sanottavat kannattaa lukea kyseisiä autoja käsittelevistä jutuistamme.

Sen voi silti todeta, että Porvoolaiselta syrjäkylältä jääkylmällä autolla liikkeeseen lähdettäessä Proace EV kulutti ensin runsaasti akkuenergiaa ohjaamon lämmittämiseen, mutta toisaalta auto myös lämpeni vastaavaa dieselmallia nopeammin eli todella vauhdilla. Kun lämmitys kabiinissa oli hoidettu, kulutuskin luonnollisesti tasaantui. Pakkasta kyseisellä hetkellä oli karkeasti kymmenisen astetta.

Maahantuoja Toyota Auto Finlandin mukaan Proace EV -sähköpakettiautoilla tavoitellaan meillä ainakin vielä tässä vaiheessa niin sanottuja edelläkävijäasiakkaita, eli esimerkiksi verkkokauppojen jakeluorganisaatioita.

Autokauppiaiden ykkösyhteydenottolistoilla ovat Toyotalla myös isompia pakettiautomääriä hallinnoivat suurasiakkaat, joilta löytyy usein ainakin joitakin kuljetustehtäviä joihin energiakuluiltaan pieni täyssähköinen pakettiauto sopii kuin niin sanotusti nenä päähän.