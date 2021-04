Fortum muuttaa sähköautojen latausmaksuja tästä päivästä alkaen – tässä ovat uudet hinnat

Hinnat muuttuvat valtaosassa minuuttihinnoiteltuja latauspisteitä, pois lukien suurteholataus.

Fortum Charge & Drive -latausverkoston uudet hinnat ovat:

Minuuttihinnoiteltu normaalilataus (AC / 22kW) 0,05 EUR / minuutti

kWh-hinnoiteltu normaalilataus (AC / 22kW) 0,30 EUR / kWh

Keskinopea lataus (DC / 24 kW) 0,12 EUR / minuutti

Pikalataus (DC / 50 kW) 0,23 EUR / minuutti

Suurteholataus (HPC / +50 kW) 0,50 EUR / minuutti

Käytännössä kyseisiä lukuja voi verrata esimerkiksi sähköautojen tyypillisiin kulutuksiin, jotka vaihtelevat autoista ja ajo-olosuhteista riippuen yleensä välillä noin 15-30 kWh sataa ajokilometriä kohden.

Näin ollen esimerkiksi asiointilatauspisteestä 30 sentin kilowattihintaiset ajosähköt maksavat sadalta kilometriltä suunnilleen 4,50-9 euroa.

Mainitun minuuttihinnoittelun kannattavuuden taas määrää sähköautossa käytännössä virran vastaanottokyky.

Aikahinnoiteltujen latureiden käyttäminen on siis suhteessa järkevintä silloin, kun myös auton sisäinen laturi tukee vähintään kyseistä tehoa ja lataustilanne on muutenkin sellainen, että auton ajoakun virranottokyky on mahdollisimman hyvä.