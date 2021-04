Main ContentPlaceholder

Autot

Uskalin kyydissä: Koeajossa KTM 1290 Super Duke R eli The Beast 3.0

Moottoripyöräkausi on aluillaan. Sen vuoksi Uskalin kyydissä -videosarja ottaa tyyppejä kauden uutuuspyöristä. Nyt koeajossa on 16 vuoden ikäisen KTM:n ison nakupyörän täysin päivitetty versio eli The Beast 3.0.

