Maailman paras auto on Honda e, Toyota Yaris tai Volkswagen ID.4 – tuomaristo pohtii vielä hetken

Maailman paras auto -kisan (World Car Awards) valintaprosessi on loppusuoralla.

Viidessä kilpaluokassa on jäljellä enää kärkikolmikko, josta yksi julkistetaan voittajaksi 20. huhtikuuta.

Viime vuoden tapaan tulos oli määrä paljastaa juhlallisessa tilaisuudessa New Yorkin autonäyttelyssä, mutta näyttelyn siirron takia voittajat kerrotaan virtuaalisesti.

Viidestä luokasta tärkein on yleiskilpailun voittaja eli World Car of the Year 2021.

World Car of the Year 2021

Honda e

Toyota Yaris

Volkswagen ID.4

World Urban Car

Honda e

Honda Jazz

Toyota Yaris

World Luxury Car

Land Rover Defender

Mercedes Benz S-sarja

Polestar 2

World Performance Car

Audi RS Q8

Porsche 911 Turbo

Toyota GR Yaris

World Car Design of the Year

Honda e

Land Rover Defender

Mazda MX-30

World Car Awards -tuomaristossa on 93 jäsentä kaikkialta maailmasta ja Suomea sekä Pohjoismaita raadissa edustaa Toni Jalovaara. Tuomaristo tutustuu tärkeisiin uutuuksiin ympäri vuoden löytääkseen kunkin luokan tärkeimmät sekä tietenkin sen kaikkein parhaan.

Honda e­

Toyota Yaris­