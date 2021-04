Täyssähköinen pakettiauto on parhaimmillaan kaupunkiajossa.

Tonniluokan pakettiauto ei ole muun muassa kantavuutensa ja ilmanvastuksensa puolesta mikään ihan helpoin sähköistettävissä oleva laite, mutta niin se sähkö vaan tekee tuloaan myös perinteisellä pakurintamalla.

Eräs aivan uusimmista sähköpakettiautomalleista on Opel Vivaro-e, jota myydään enemmän tai vähemmän pienien varuste- sekä hintaerojen kera myös Citroenin, Peugeotin sekä Toyotan brändien alla.

Opelin tapauksessa tarjolla on joka tapauksessa kolme koripituutta sekä kaksi eri akkukokoa, joiden saatavilla olevista yhdistelmistä ajoon valikoitui keskipitkä ja isoakkuinen vaihtoehto.

Sähköinen suunnanvalitsin toimii ilmeisesti turvallisuussyistä hiukan oudolla viiveellä, mikä vaatii käyttäjältä totuttelua.­

Ja kun pakettiautosta kerran on kyse, on laitteen tarkastelu syytä aloittaa tavaratilasta – jossa sähkökäyttöisyydestä ei näy pienintäkään merkkiä.

Senttejä ja kuutioita on siis tarjolla aivan samalla tavalla kuin vastaavassa dieselmallissa, sillä ajoakut on sijoitettu auton lattian alapuolelle. Myös kantavuus on samaa luokkaa kuin dieseleissä, eli kyytiin saa varustelusta ja korikokoluokasta riippuen ottaa yhteensä 1000-1275 kilogrammaa kuljetettavaa. Yksi selkeä kapasiteettipuute vastaavaan dieselpakuun nähden kuitenkin löytyy, eli Opelin sallittu perävaunumassa on ”vain” tasan tuhat kiloa, kun vastaavan diesel-Vivaron perään saa kytkeä vetomassaa 2,5-kertaisesti.

Koripituus erottuu helpoiten tästä kulmasta. Keskipitkän ja pitkän korimallin akseliväli on sama, mutta lyhytkorisessa pyörät ovat toisiaan kolmisenkymmentä senttiä lähempänä.­

Ajettavuudeltaan sähkömalli vastaa suunnilleen dieseliä, mikä tarkoittaa Vivaron tapauksessa nykyaikaisen perusmainiota suoritusta, mutta myös suomalaisiin liukkaisiin talviolosuhteisiin aavistuksen turhankin kevyeksi tehostettua ohjausta.

Ohjaamoergonomiassa ei ole moitittavaa. Yleisnäkymäkin on muutamia pieniä yksityiskohtia lukuunottamatta lähes samanlainen kuin vastaavassa dieselissä.­

Kiihtyvyys on erityisesti kaupunkinopeuksissa sähköllä tunnetusti hyvä, ja myös Vivaro-e liikahtaa jopa testikuorma päällä risteyksistä ripeästi.

Kaupan päälle meno on moottorimelun puolesta vieläpä todella hiljaista eikä vaihteenvaihtonykäyksistä tarvitse kärsiä. Puhtia riittää oikein hyvin myös maantiellä, erityisesti sähkövoimalinjan Power-tehoasento päällä.

Mittaristo näyttää latausnopeuden ”kilometreinä tunnissa”, eli sen, kuinka vauhdikkaasti toimintamatkaa latautuu. Kuvassa ollaan kiinni pikalaturissa ja latausteho on hetkellisesti huomattavan hyvä.­

Auton sisäinen laturi tukee lisävarusteisena (eli noin 500 euron lisähinnasta) järkevästi myös 11k W:n lataustehoa, mikä mahdollistaa 3x16A sulakkeiden takaa ihan asiallisen työpaikka- ja kotilatausnopeuden.

Pikalatauksen osalta tuettu tehotaso on jopa sata kilowattia, mikä mahdollistaa nurkkapyörittelyä hieman pidemmätkin asiointireissut.

Mutta kuinka pitkälle auton akuissa todella riittää virtaa?

Kokeilimme ajaa 330 km:n toimintamatkan lupaavalla Vivaro-e:llä talvikelissä Helsingistä Kankaanpäähän, eli testipätkää tuli tältä osin hieman vajaat 300 kilometriä.

Matkaan lähdettiin lämpimästä parkkihallista akku sataprosenttisen täynnä ilman kuormaa.

Auton sisäinen latauslaite on vakiona 7,4-kilowattinen ja tukee myös 100 kW:n pikalatausta. Energiaa kuitenkin myös kuluu verraten runsaasti.­

Epäilynä kuitenkin oli, ettei ilmanvastukseltaan suuri kaappiauto selviäisi urakasta ilman välilatausta, sillä ajosää oli reippaasti pakkasella ja matkasta noin puolet sähköautoille tunnetusti raskasta moottoritieajoa.

Ja niinhän siinä sitten kävikin, että jouduimme pitämään puolivälissä noin tunnin asiointilataustauon, sillä Opelin keskikulutus asettui viileissä sekaolosuhteissa selvästi yli 30 kWh/100 km luokkaan.

Monipuolinen keskinäyttö tarjoilee myös koko joukon sähköajoa helpottavia tietoja. Kaupungissa Vivaro-e tuntuu olevan suhteessa selkeästi taloudellisimmillaan.­

Ajotestin perusteella voi todeta, että moderni tonniluokan paku voi olla sähköisenä taloudellinen nappivalinta, mikäli esimerkiksi oman yrityksen ajosykli painottuu esimerkiksi taajamiin ja vain satunnaisiin useamman sadan kilometrin kertamatkoihin.

Jatkuviin pitkiin ja ehkä ennakoimattomiinkin maantiesiirtymiin vastaava dieselpakettiauto on kuitenkin yhä selkeästi parempi valinta, mikäli ei halua tai ehdi tauottaa matkaansa. Siis ainakin vielä toistaiseksi.