Pistokeladattava Kia Sorento koeajossa: Pramea ja tilava, mutta yksi puute ärsyttää

Sorento Plug-In Hybrid tuo Kia-mallistoon kimaltelevaa ja arvokkaalta tuoksuvaa bling blingiä.

Uusi Kia Sorento: tuore mallisukupolvi on neljäs.­

Kukapa ei haluaisi olla nuorekas, kaunis ja muodikas? Niin vetävistä ominaisuuksista on kyse, että samaan pyhään kolminaisuuteen pyrkivät myös autovalmistajat tuotteissaan. Näin myös Kia, joka täysin uudella neljännellä painoksellaan tavoittelee ikuista nuoruutta pian jo parikymppisellä Sorento-mallillaan.

Iso ”mukamaasturi” eli SUV on saanut alleen uutta tekniikkaa ja täysin uudet kuoret, jotka nopealla silmäyksellä vaikuttavat miellyttävän tuoreilta. Kian muotokieli on hyvin ajassa kiinni, pitipä siitä tai ei.

Kia kulkee juuri nyt tukevassa myötätuulessa. Ladattavat hybridit ovat yhä muodin kuuminta ydintä, ja niinpä myös Sorentosta on nyt saatavilla lataushybridiversio. Latausmahdollisuus ja sähköajo tuovat ajoon taloudellisuutta, tämähän on jo tuttua.

Kia Sorento tuli markkinoille jo vuonna 2002. Uusi versio on ehdottoman muodikkaasti muotoiltu, kuten monet muutkin Kian mallit. Pitkä ja etenkin korkea auto näyttää kokoaan pienemmältä.­

Pistokehybridin kulutus ei pomppaa taivaisiin, vaikka ajoakun varaustaso loppuu – silloin auto jatkaa tavallisena hybridinä.­

Toisaalta, jos omat ajot muodostuvat usein 1 000 kilometrin rupeamista Porvoosta poronhoitoalueelle, kannattaa ehdottomasti hankkia dieselauto. Sellainenkin on uudesta Sorentosta saatavilla, vieläpä hieman huokeampaan hintaan kuin vastaava lataushybridi.

Jos ajot jäävät vuodessa tavalliseen alle 20 000 kilometriin, on lataushybridissä ideaa – olettaen, että lataus onnistuu kotona. Noin kahdelle kolmasosalle suomalaisista se onkin jo mahdollista.

Koeajoauton Business Luxury -varustelun myötä tulee musta nappanahkaverhoilu harmain tikkauksin. Keskirivin tilat ovat avarat.­

Myös taaimmat istuinpaikat ovat yllättävän käytännölliset – tässä auttaa paljon keskirivin pitkittäissuunnan liikuttelumahdollisuus.­

Tavaratilaakin Sorentossa on reippaasti (604 litraa), jos autoa käytetään viisipaikkaisena.­

Sorento on iso auto, johon ennemminkin noustaan kuin laskeudutaan. Sisustukseen on ympätty sen verran aitoa bling blingiä, että verrokkia voi hakea Volvo XC90:stä: tikattu nahka tuoksuu ja laajalti viljelty muovikromi kiiltää.

Kuljettajan tontille istahtaa mieluusti. Istuimen ja ohjauspyörän säätöjä on riittävästi.­

Digimittaristo noudattelee Kian nykylinjaa – selkeää ja yllätyksetöntä.­

Koeajossa oli seitsemänpaikkainen versio. Etupenkeillä matkustetaan odotusten mukaisesti suorastaan herroiksi. Keskimmäinen penkkirivi nielee nikottelematta kolmekin aikuista, mutta varsinainen yllätys on kolmas penkkirivi: taakse mahtuu yllättävän hienosti jopa keskimittainen aikuinen. Tähän luo pituussuunnassa liikkuva keskirivi lisää joustavuutta. Viisipaikkaisena lataushybridi on reilun tonnin halvempi, ja silloin suuri tavaratila on aina käytössä kokonaisuudessaan.

Kojelautaan on haettu näyttävyyttä. Tärkeimmät käyttimet ja painikkeet ovat onneksi fyysisiä, ettei kosketusnäyttöä tarvitse hipelöidä alvariinsa.­

Keskikonsolin pienemmästä pyörylästä hallitaan ajotiloja. Maastoajotilan valinta on saatavana vain nelivetomalleihin.­

Lataushybridille ilmoitetaan parhaimmillaan 57 kilometrin sähköajo, luonnollisesti ajotavasta, -nopeudesta ja ulkolämpötilasta riippuen. Koeajolla havaitsimme, että viileässä alkukevään säässä autolla päästeli sähkön voimin noin 44 kilometrin verran. Aivan tyhjäksi auton 13,8 kilowattitunnin ajoakku ei ehdi missään tilanteessa. Kun ajoakun varaustaso laskee, käynnistyy bensiinimoottori ja matka jatkuu. Samalla alkaa myös kulutus nousta.

Koeajojaksolla kulutus päätyi 4,8 litraan, kun keskinopeus oli leppoisa 39 km/h. Tälläkään kertaa virallista lukemaa rutkasti korkeampi kulutus ei kieli huijauksesta, vaan todellisuus muodostuu jokaisella käyttäjällä omanlaisekseen. Kyse on painotuksista. Kulutus olisi voinut olla myös lähellä nollaa litraa, jos kaikki ajot olisi ajettu aina sähköllä. Saavutettu kulutuslukema on näin isolle autolle joka tapauksessa varsin hyvä.

Kätevä katvealueen seuranta aktivoituu suuntamerkkiä annettaessa. Innovaatio toimii hienosti käytännön kaistanvaihtotilanteissa.­

Ajettavuudeltaan Sorento painottaa mukavuutta. Kulkuakin on ihan mukavasti tarjolla, mutta auto keinahtelee mutkissa ja kuopissa huomattavasti, joskaan ei silti häiritsevästi. Tällöin kuljettaja kuitenkin havaitsee, että tyylikkäiden etuistuinten sivuttaistuen soisi olevan parempi.

Etumatkustaja voi viihdyttää itseään vaikkapa ison kosketusnäytön kanssa näpertelemällä. Sen pieni kauneusvirhe on, että esimerkiksi CarPlay toimii vain piuhan välityksellä. Koko multimedian käyttöliittymä on hieman sekava ja kaipaisi lisää intuitiivisuutta.

Sorenton latausyhde on takana auton oikeassa kyljessä.­

Toinen moite liittyy auton latauksen ominaisuuksiin, sillä tätäkään Kian mallia ei voi esilämmittää latauspiuhan päässä. Kylmillä keleillä auton polttomoottori käynnistyi matkustamon alkulämmittämiseksi, ja bensiiniä paloi. Tämä ei ole enää ihan tätä päivää, varsinkin, kun ottaa huomioon auton hintaluokan. Monessa muussa merkissä on ilmalämpöpumppu. Sellaisen Kian pistokehybridikin tarvitsisi.