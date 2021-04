Onko sporttikäsitellyssä kompaktissa crossoverissa järkeä? Ainakin Ford Puma ST:ssä on.

Pienikokoinen SUV-malli on pysäköintirivissä kuin huutomerkki, vaikka se ”vain” kompakti katumaasturi. Lähempää erottuvat punaiset jarrusatulat, 19-tuumaiset kevytmetallivanteet, tuplapakoputket, diffuusorityylinen takahelma ja Recaron tiivistunnelmaiset etuistuimet sekä tietenkin ulkokuoren pahaenteisesti nimetty Mean Green -väri.

Ei mene kauan kun autosta löytyy rata-ajoon dedikoitu ajotila sekä muun muassa tasauspyörästön lukon ja Launch Control -järjestelmän sisältävä Performance Pack -lisävarustepaketti.

Alustaan yhdistetty lisävarusteinen mekaaninen tasauspyörästön lukko säätää luistonesto- ja ajovakausasetuksia.­

Bulevardisportin ja nostetun korin sekoitus voi tuntua toisiaan hylkivältä sekoitukselta, mutta Fordin Performance-osaston ajatuksena on ollut yhdistää käytännöllisyys ja suorituskykyisyys. Jälkimmäisestä kertovat edellisessä kappaleessa luetellut yksityiskohdat ja 200-hevosvoimainen moottori. Käytännöllisyyden puolesta puhuu muun muassa tavaratilan lattian alla sijaitseva, vettä sietävä 80-litrainen Ford MegaBox, jonne voi sujauttaa vaikka mutaiset saappaat. Sen sijaan takaistuimen jalkatilat kielivät lähinnä epäkäytännöllisyydestä.

Puma ST:n kolmisylinterinen bensiiniturbomoottori on tuttu Fiesta ST:stä. Moottori vääntää enemmän kuin kelvosti: 320 newtonmetrin huipputaso löytyy, kun kierrosnopeus on 2500–3000 rpm.

Ainoastaan ST-malliin saa uuden Mean Green -värin.­

Insinöörit ovat päättäneet antaa hiukan periksi nykyajan vaatimuksille, sillä autosta löytyy kolmen muun ajotilan lisäksi eko-ajo-ohjelma, joka lyhyen tutustumisen perusteella on läpinäkyvä veruke. Sillä ajettaessa auton liike tuntuu tahmealta ja kulmikkaalta. Kun mittaristoon välähtää napin painalluksen yhteydessä sininen väri, ollaan normaaliajotilassa, ja voi tuntea, kuinka moottori nostaa kierroksia, rullaus kevenee ja ilme kirkastuu.

ST-mallin olennainen juttu on tietenkin mittariston punaiseksi värjäävä urheilullinen ajomoodi. Se neljäs on sitten niille, jotka pääsevät radalle kokeilemaan onneaan: Track- eli rata-ajo-ohjelma kytkee luistonestojärjestelmän pois päältä, joten se on tarkoitettu vain rataolosuhteisiin, mistä mittaristo muistuttaakin käskevästi.

Recaron istuimet osanahkaverhoilulla ja harmaatikkauksella kuuluvat vakiovarustukseen.­

Puma ST kiihtyy nollasta sataan 6,7 sekunnissa. Kiihdytyksessä äänimaailma ei ole niin rujo ja räyhäkäs kuin (aikuinen mies) odottaisi ja salaa toivoisi.

Alustan tiukkuus sen sijaan on sovitettu auton ominaisuuksia vastaavaksi. Kuprut tuntuvat alaselässä, mutta auto etenee muitta mutkitta ja huojumatta sinne minne kuski sen haluaa. Rajuimmissakin lähdöissä auto lähtee luotisuoraan laukkaan, sillä keulan pitoa optimoivan tasauspyörästön luistonrajoittimen ansiosta sutimiset voi unohtaa.

Nopea ohjaus vaikuttaa sitä täsmällisemmältä mitä suurempi ajonopeus on. Sen sijaan talven uuvuttamilla asvalttiteillä pyörät hakeutuvat voimakkaasti uriin – tai ainakin uutterammin kuin samankokoisilla kumeilla varustettu verrokkiauto.

Sporttiajotilan käyttö nostaa odotetusti kulutusta, mutta yllättävää kyllä keskikulutus jäi vain hiukan yli seitsemään litraan sadalla kilometrillä, vaikka rampeista tultiin yleensä räväkästi baanalle.

Tavaratilan kannen alta paljastuu suihkunkestävä MegaBox.­

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

Jos kurkkaa kilpailijoihin, niin Puma ST:n lähtöhinta on huimasti edullisempi kuin erinomaisen Volkswagen T-Roc R:n taksa. Toisaalta koeajossa olleen, lisävarustellun Puma ST:n hinnalla saisi kaksi lempeää kevythybridi-Pumaa. Mutta sillloin jäisi ilman ilkeänvihreää Pumaa.

Huvinsa kullakin.

Mittaristo muistuttaa Espoon Länsiväylää kyntävää kuskia, että rata-ajo-ohjelmaa ei sovi nyt käyttää.­