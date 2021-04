Yksi tarkistettava asia on ylitse muiden, kun kevytperäkärryjä otetaan jälleen joukolla käyttöön

Perävaunun kuntoon on syytä kiinnittää huomiota säännöllisesti, mutta etenkin ennen kevään ensimmäistä reissua.

Kevät on rakennusurakoiden tai piharemonttien sesonkiaikaa, ja moni hyödyntää peräkärryä esimerkiksi hakiessaan materiaaleja kevätprojektiensa toteuttamiseen.

Liikenneturvan mukaan perävaunun kuntoon on kiinnitettävä huomiota varsinkin mahdollisen talviseisonnan jälkeen, sillä kevytperävaunuja ei katsasteta. Vastuu vaunun teknisestä kunnosta on siten yksin ajoneuvon kuljettajalla.

– Renkaiden kunto on olennaisimmassa osassa. Niistä kannattaa katsoa ensinnäkin ikä ja riittävät urasyvyydet, joissa lain vähimmäisvaatimus kesärenkaille on 1,6 mm. On myös tarkistettava laakerit, rengaspaineet sekä se, ettei renkaan rungossa ole vikoja, esimerkiksi pullistumia tai halkeamia. Entä toimivatko kaikki valot? Maadoitus- ja polttimoviat ovat varsin tyypillisiä kärryissä, jotka ovat seisseet talven lumen alla, avaa suunnittelija Toni Vuoristo Liikenneturvan lähettämässä tiedotteessa.

– Monissa vanhoissa peräkärryissä akseliston rakenteellinen maksiminopeus on 80 km/h, eikä tätä siis kannata ylittää, vaikka uusi laki suuremman nopeuden salliikin. Peräkärryä vetävän on joka tapauksessa erityisen tärkeää havainnoida ja ennakoida muuta liikennettä, sillä kuorman kanssa äkkinäiset liikkeet tai jarrutukset ovat aina vaaratilanteita. Hyvissä ajoin havainnoimalla saa itselleen pelivaraa toimia, Vuoristo muistuttaa vielä.

Auton rekisteriotteesta löytyy tieto siitä, miten painavaa kärryä autolla saa vetää.

Lisäksi peräkärry on kuormattava niin, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat tavarat laitetaan siis akselin päälle ja kuorma jaetaan tasaisesti kärryn pohjan koko alalle. Lopuksi kuorma sidotaan kiinni kunnollisilla liinoilla.

Lasti on kiinnitettävä huolella myös kuomullisessa kärryssä.

– Lastauksessa on myös huomioitava itse kärryn paino, joka on laskettava mukaan kokonaismassaan. Jos kokonaismassaltaan 750 kilon kärry painaa jo itsessään 300 kiloa, ei kuormaa saa olla yli 450 kiloa. Esimerkiksi terassilaudatkin painavat jo sen verran, että moni yllättyy, millaisen määrän tavaraa lopulta voi kerralla kyytiin ottaa. On siis aina parempi tehdä useampi turvallinen reissu kuin yksi turvaton, kannustaa Vuoristo.

– Kannattaa myös kiinnittää huomiota aisapainoon, jota pitää olla sopivasti mutta ei liikaa – maksimi on kymmenen prosenttia kärryn kokonaismassasta. Jos kärryn saa nostettua vetokoukkuun käsin mutta ei liian kevyesti, on aisapaino usein sopiva.