Lexus visioi tulevaisuuttaan: Tässä tutkielmassa ohjauspyörä on ”persoonallinen ohjain”

Japanilainen Lexus painaa kaasua: vuorossa ovat lataushybridit sekä sähköautot.

Automaailman siirtyminen sähköön tapahtuu nopeammin kuin ehkä yksikään valmistaja uskoi vielä muutama vuosi sitten. Lexus muistuttaa, että premium-merkeistä se oli tuolla tiellä ensimmäisenä, sillä ensimmäinen RX 400h -hybridi esiteltiin jo vuonna 2005.

Nykyisin merkin myynti Euroopassa on lähes kokonaan sähköistettyä. Suomessa hybridien osuus Lexuksen rekisteröinneistä viime vuonna oli tasan sata.

Nyt Lexus painaa kaasua ja vuorossa ovat lataushybridit sekä sähköautot. Sähköautoista ensimmäinen, UX 300e on juuri saapunut Suomeen ja ensimmäinen lataushybridi esitellään ennen kesää. Nimittäin seuraavan sukupolven NX tulee markkinoille sekä hybridinä että lataushybridinä. Suomessa myynti keskittyy varmasti jälkimmäiseen.

Tutkielman kori on kymmenen senttiä lyhyempi kuin Lexus ES:ssä, mutta akseliväliä on melkein yhtä paljon enemmän. Korkeutta lisää lattian alle sijoitettu ajoakku.­

LF-Z Electrified kertoo enemmän Lexuksen tulevaisuudesta, ja se on ensimmäinen uudelle sähköautojen perusrakenteelle tehty koemalli. Sellaisenaan se ei pääse tuotantoon, mutta sen muotoilua ja tekniikkaa nähdään varmasti tulevissa Lexuksen uutuuksissa.

Nykymallistoon suhteutettuna tutkielma on vähän suurempi kuin Lexus ES. Pitkän (2,95 m) akselivälin ansiosta matkustamossa on runsaasti tilaa. Tunnelma on erittäin valoisa sähköisesti tummennettavan lasikaton ja suurien ikkunapintojen ansiosta. Kojelauta on normaalia alempana, mikä lisää omalta osaltaan tilan tuntua.

Matkustamo on suunniteltu erittäin valoisaksi ja tilaa riittää mukavasti. Ohjaamo on kuljettajakeskeinen, sillä kojelauta etumatkustajan edessä on hyvin pelkistetty.­

Lexus lupaa, että tutkielman ajettavuus on korkeatasoinen, ja valmistaja puhuukin Lexus Driving Signaturesta. Se on valmistajan mukaan ajamisen kokemus, jossa rakennetaan parempi ja suorempi yhteys auton ja kuljettajan välille.

Perustana siinä on uusi sähköauton perusrakenne. Direct4:ssä tuntuma voidaan muuttaa millisekunneissa etu- tai takavetoiseksi ja tarpeen mukaan nelivetoiseksi. LF-Z Elecrtrifiedissa sähkömoottorit kehittävät neljäsataa kilowattia, jotka kiidättävät auton paikaltaan 100 km/h nopeuteen kolmessa sekunnissa.

” Ohjauspyörä on lainausmerkeissä.

Suorassa yhteydessä ajajan ja auton välillä auttaa sähköinen ohjaus, jossa ei ole mitään mekaanista yhteyttä ”ohjauspyörän” ja pyörien välillä. Ohjauspyörä on lainausmerkeissä sen takia, että ainakin tässä tutkielmassa on perinteisen ratin tilalla persoonallinen ohjain. Sen enempää ei tarvita, sillä sähköisessä ohjauksessa pyörien kääntämiseen tarvittavat liikkeet ovat hyvin vähäisiä.

Ohjaamoon on ladattu tuoreinta tekniikkaa ajajan avuksi. Autossa käytetään keinoälyä, joka auttaa kaikin tavoin auton hallintaa. Lisäksi heijastusnäytössä on nykytyyliin laajennettu todellisuus. Suunnittelijoiden tavoitteena on ollut, ettei huomiota tarvitse siirtää tiestä pois, vaan kaikkea voi hallita melkeinpä ajatuksen voimalla. Toki joskus pitää käyttää eleitä, liikkeitä tai ääntä käskyjen antamiseksi auton eri laitteille.

Lexus lupaa esitellä kaksikymmentä täysin uutta tai uudistunutta mallia seuraavien neljän vuoden aikana. Niistä yli puolet ovat sähköautoja ja loput joko lataushybridejä tai itselataavia hybridejä. Viimeistään parin vuoden kuluttua LF-Z Electrifiedin tekniikka on käytössä tuotantomalleissa.