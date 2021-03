Kian uusi sähköauto EV6: Kiihtyy ja latautuu kuin Porsche Taycan

Kia tuo markkinoille täysin uuden EV6-sähköauton, jossa yhdistyvät enimmillään 510 kilometrin toimintamatka, 800 voltin pikalatausmahdollisuus sekä tuore muotoilu.

Kia EV6:n takavetoisen 77,4 kWh:n versiossa akun parina on 229 hevosvoiman sähkömoottori. Nelivetoisessa kaksi sähkömoottoria tuottaa etu- ja taka-akselille yhteensä 325 heppaa. Nelivetoisen EV6:n maksimivääntö on 605 Nm.­

Kansainväliselle lehdistölle järjestetyssä virtuaalitapahtumassa puhuttiin suurilla sanoilla isoista asioista. Toimitusjohtaja Hu Sung Song tiivisti EV6:n syntymisen jopa Kian uudeksi aluksi.

EV6 on ensimmäinen Kian 11 uudesta sähköautosta, jotka esitellään vuoteen 2026 mennessä. Tilaisuudessa puhuttiin myös mahdollisista ja todennäköisistä EV1- ja EV9-nimillä kulkevista malleista, mutta Kian edustajat kieltäytyivät luonnehtimasta niitä tarkemmin.

EV6 on rakennettu nimenomaisesti sähköautoille suunnitellun E-GMP-alustan päälle. EV6 on saatavana kahtena eri akkuversiona, joista suurempi on 77,4 kWh ja pienempi 58,0 kWh. Kyseessä on samalla Kian ensimmäinen sähköauto, joka on valittavana niin taka- kuin nelivetoisenakin.

Malliston huippuversio on 77,4 kWh akustolla varustettu nelivetoinen EV6 GT, jossa on tehoa 575 hevosvoimaa maksimiväännön ollessa 740 newtonmetriä.­

EV6:n ajoakusto voidaan ladata 800 voltin pikalatauksella 10 prosentista 80 prosenttiin vain 18 minuutissa. EV6:n GT-versio kisaa nopeudessa esimerkiksi Porsche Taycanin kanssa: kiihtyvyys 0-100 km/h on vain 3,5 sekuntia. Huippunopeus on 260 km/h.

Kian ulkopuolisesta muotoilusta on puhuttu vuosia etenkin jonkinmoiseksi design-guruksi nostetun Peter Schreyerin takia. EV6:n muotoilu edustaa Kia-mallistossa selvästi uutta ajattelua: kompakti koko, vahvat muodot, uudenlainen keulailme, sisään työntyvät ovenkahvat, lyhyet ylitykset sekä loivasti laskeva takalasi tekevät EV6:sta omanlaisensa Kian.

Ulkoisten muotojen lisäksi Kian maailmanlaajuisen suunnittelukeskuksen johtaja Kamir Habib kiinnitti huomiota sisätilojen suunnitteluun. Auto on tasaisen lattian ja 2,9 metrin akselivälin ansiosta tilava. Katse kiinnittyy horisontaaliseen ja kevyeen kojelautaan integroituun mittariston ja ja tietoviihdesisällön kattavaan leveään näyttöön.

EV6 on jopa niin uudenlainen, että Kian edustajat eivät tilaisuudessa osanneet tai halunneet määritellä auringontarkasti auton segmenttiä. Se kävi ilmi, että Kia ajattelee uutuuden sekä perheen kuljetuslaitteeksi että superautotyyppiseksi kiitäjäksi.

EV6 soveltuu myös vetotöihin, sillä vetomassa on 1 600 kiloa. . Tavaratilaa on 520 litraa, mutta edessä on lisäksi enimmillään 52 litran säilytystila.

EV6:n ennakkomyynti alkaa Suomessa toukokuussa.