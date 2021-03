Mercedes-Benzin odotetun uutuuden h-hetki siirtyi Suomessa syksyyn

Mercedes-Benzin uudistetun C-sarjan pääpaino on lataushybrideissä.

Akseliväliin ja koriin on tullut 65 mm lisää pituutta, mistä on iloa pääosin takamatkustajille.­

Uutta sukupolvea on odotettava vielä vähän aikaa, sillä Mercedes-Benzin C-sarja esitellään suomalaisasiakkaille syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Syynä pieneen viipeeseen on se, että lataushybridit halutaan mukaan heti alusta alkaen.

Veholla mediaviestinnästä vastaava Pekka Koski heittää ilmaan hurjan luvun:

– Ennustamme, että lataushybridien osuus uuden C-sarjan myynnistä voi nousta jopa 70 prosenttiin.

Myytävää onkin runsaasti, sillä lataushybridi tulee markkinoille sekä bensiini- että dieselmoottorilla. Lisäksi bensiinimoottorisia lataushybrideitä tulee ainakin kaksi eritehoista. Sähköistetyn voimalinjan saa sekä sedanina että farmarina ja myös neliveto kuuluu vaihtoehtoihin.

Lataushybridien osuuden arvioidaan nousevan reilusti yli puoleen Suomessa myytävistä uusista C-sarjalaisista.­

Ehkä tärkein lukema on toimintamatka, joka on C-sarjan lataushybrideillä sadan kilometrin luokkaa. Ajoakun energiasisältö on 25,4 kilowattituntia ja pikalaturilla (55 kW) sen saa ladattua täyteen puolessa tunnissa. Suomeen tuotavissa autoissa tavallinen laturi on vakiota tehokkaampi 11 kW. Polttomoottorin teho on lataushybrideissä aina vähintään 147 kilowatti ja sähkömoottori on aina 95 kilowatin tehoinen.

Mallisarjaan tulee niin sanottu korotettu farmari eli All-Terrain, koska se on ollut hyvin suosittu vaihtoehto E-sarjassa. C-sarjan tuotepäällikkö Mathias Lücke ei usko niiden myyntimäärän nousevan valtavan suureksi, mutta hän arvioi All-Terrainin avulla saatavan lisämyyntiä. Sen sijaan Cabriolet’n ja Coupén kohtalosta ei tässä vaiheessa haluttu sanoa mitään.

Uuteen C-sarjaan saa lisävarusteena takapyöräohjauksen, mikä vakauttaa kulkua ja pienentää vähän kääntöympyrää. Sen sijaan ilmajousitus on jäänyt pois valinnaisvarusteista.­

Lisää C-sarjan vaihtoehtoja esitellään aivan pian, sillä kohta ovat vuorossa Mercedes-AMG:n C-sarjalaiset. Niistäkään Lücke ei halunnut kertoa mitään, vaan halusi jättää sanan vapaaksi virkaveljilleen AMG-osastolta.

Polttomoottorien kehityksen jatkuminen on tällä hetkellä mielenkiintoinen kysymys. Audi on ilmoittanut, ettei se enää kehitä uusia bensiinillä tai dieselillä toimivia moottorisukupolvia. BMW puolestaan on ottanut asiaan toisenlaisen kannan. Lücke kiersi kysymyksen toteamalla, että siihen vastaamiseen pitäisi olla paljon korkeamman tason päättäjiä. Hän kuitenkin muistutti, että C-sarjan dieselmoottoreita on kehitetty melkoisesti ja nuo moottorit otetaan käyttöön myös muissa Mercedes-Benzin mallisarjoissa.