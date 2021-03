Sähköautojen valmistaja varoitti kilpailijoitaan: Myös tulevat sukupolvet tarvitsevat puhdasta ilmaa

Amerikkalaisen Lucis Motorsin toimitusjohtaja Peter Rawlinson varoitti muuta autoteollisuutta vakavista vaikeuksista, jos kaikki valmistajat eivät omaksu sähköistä tulevaisuutta.

Lucid Motors on tuomassa lippulaivamallinsa Air sedanin jälkeen markkinoille selvästi edullisemman mallin. Lucid on ennakkoon väittänyt, että Air-malli on yksi aerodynaamisesti tehokkaimmista sähkökäyttöisistä luksusautoista. Kuvassa 2017 esitelty konseptimalli.­

– Kyse on teknologiasta ja tehokkuudesta. Yritykset, jotka omaksuvat sen, ovat voittajia, hän sanoi Englannissa pidetyssä konferenssissa.

– Emme voi menettää tätä tilaisuutta. Me kaikki hengitämme ilmaa, ja myös tulevat sukupolvet tarvitsevat puhdasta ilmaa. Näen sähköautot suurena muutostekijänä, mikä tarjoaa minulle valtavasti tulevaisuudenuskoa.

Puhuessaan SMMT:n (Society of Motor Manufacturers and Traders) konferenssissa toimitusjohtaja Peter Rawlinson vahvisti, että Lucid Motors alkaa valmistaa asteittain edullisempia automalleja ja samalla se kasvattaa vähitellen tuotantomääriään. Seuraava askel on määrä ottaa, kun Airin tuotanto on alkanut vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Rawlinson toimi aiemmin Tesla Model S:n pääinsinöörinä. Konferenssissa hän sanoi, että "Arizonan tehtaamme kapasiteettia voidaan laajentaa nykyisestä 34 000 auton vuosituotannosta: aloitamme huipputuotteella ja teemme vähitellen edullisempia autoja.”

– Minulla on selkeä visio päästäksemme myyttiseen 25 000 dollarin (21 250 euroa) sähköautoon, ja siihen tarvitaan yhtä asiaa: teknologiaa.

Hankintakustannukset ja ajoakun tehokkuus ovat Rawlinsonin mukaan sekä sähköautojen valmistajille että käyttäjille oleellisimmat seikat, mutta Rawlinson kyseenalaisti kilpailevien valmistajien lyhytnäköisen keskittymisen pelkästään akun kustannuksiin. Rawlinson tunnusti kohtuuhintaisen akkuteknologian tärkeyden, mutta painopisteen pitäisi olla kennojen tehokkuudessa.

Lähteet: Autocar, SMMT.